Дело Валерия Савина будет рассматриваться в Мордовии

14.05.2020 | 18:14

В четверг, 14 мая, стало известно, что дело в отношении бывшего вице-губернатора области Валерия Савина, а также экс-заместителя главы администрации Пензы Ирины Ширшиной и заместителя директора МУП «ОГСАГИТИ» Татьяны Титковой, не будет рассматриваться в регионе.

Валерий Савин занимал пост вице-губернатора до 28 ноября 2017 года, но покинул его по собственному желанию. Вскоре в отношении него было возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, в крупном размере.

Его обвинили в получении обманным путем права на чужое имущество - участок одного из садоводческих товариществ в Пензе стоимостью 460 тысяч рублей.

В 2019-м Савина оправдали суды двух инстанций - районный и областной. Ирину Ширшину и Татьяну Титкову признали виновными по ряду статей. Первую приговорили к исправительным работам, вторую – к штрафу. Однако женщин освободили от наказания в связи с истечением срока уголовного преследования.

Заместитель прокурора региона Олег Световой не согласился с решением судебной коллегии по уголовным делам Пензенского областного суда от 13 ноября 2019 года и направил кассационное представление в Первый кассационный суд общей юрисдикции.

Его рассмотрели и удовлетворили. Дело направили на новое рассмотрение в Ленинский районный суд в ином составе.

«Председатель Пензенского областного суда обратился с ходатайством в Первый кассационный суд общей юрисдикции об изменении территориальной подсудности данного уголовного дела в целях обеспечения при принятии решения по нему соответствия правовым позициям Конституционного суда Российской Федерации, Европейского суда по правам человека о критериях беспристрастности и объективности», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Дело направили для дальнейшего рассмотрения в Рузаевский районный суд Республики Мордовия.