13.12.2019 | 10:05

Житель Пензы, работающий водителем такси, подозревается в совершении кражи.

Жертвой преступления стала 28-летняя женщина. Она воспользовалась услугами такси, чтобы доехать от зоопарка до своего дома на улице Плеханова, и уже в квартире обнаружила пропажу сотового телефона.

Пострадавшая обратилась в полицию. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска выяснили, что к хищению устройства причастен 32-летний водитель такси.

«Он признался в содеянном. Похищенное изъято. По факту кражи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ», - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее в похожей ситуации был задержан 20-летний таксист. Он сознался, что украл телефон у несовершеннолетнего пассажира.