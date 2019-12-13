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Криминал | В Пензе таксиста уличили в краже телефона у пассажирки

13.12.2019|10:05
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Житель Пензы, работающий водителем такси, подозревается в совершении кражи.

Жертвой преступления стала 28-летняя женщина. Она воспользовалась услугами такси, чтобы доехать от зоопарка до своего дома на улице Плеханова, и уже в квартире обнаружила пропажу сотового телефона.

Пострадавшая обратилась в полицию. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска выяснили, что к хищению устройства причастен 32-летний водитель такси.

«Он признался в содеянном. Похищенное изъято. По факту кражи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ», - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее в похожей ситуации был задержан 20-летний таксист. Он сознался, что украл телефон у несовершеннолетнего пассажира.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|13.12.2019 10:22|

Как он мог у неё украсть? На одном сиденье сидели? Сумку ему отдавала?

Гость|13.12.2019 10:30|

Так вот где они телефоны берут!

Гость|13.12.2019 10:40|

Вот не понятно ничего. Она ему звонила и он не отдавал? Забыла в машине или он у неё вытащил? Если она забыла причём тут водитель? Он должен был её искать? Если не отдавал, то дебил

Гость|13.12.2019 11:00|

Не надо брать чужого , а если взял, зачем признался.

Имя: Гость
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