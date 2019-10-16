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Криминал | В Нижнем Ломове вынесли приговор 18-летнему осквернителю могил

16.10.2019|14:31
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В Нижнем Ломове осудили 18-летнего юношу, виновного в трех преступлениях. Ему инкриминировались осквернение мест захоронения, кража и покушение на кражу.

Первое преступление горожанин совершил в июне, будучи несовершеннолетним. Вместе с другом подросток собирал на территории кладбища конфеты и нашел баллончик с черной краской, который в карманах не залежался.

«Он нанес на надгробные плиты рисунки в виде усов, бороды и рогов на изображения усопших, неприличные рисунки на обратной стороне надгробных плит и на поминальные столы, закрасил сведения об умерших и изображение русского православного креста», - сообщили в пресс-службе Нижнеломовского районного суда Пензенской области.

От руки «художника» пострадало 5 памятников, стоявших у могил женщин, мужчин и даже ребенка.

На этом преступлении юноша не остановился. В конце ноября он разбил куском бетонной трубы окно чужого дома, залез в него и похитил телевизионную антенну, алкоголь, наручные часы, инструменты, ножи и другие предметы на общую сумму более 7 500 рублей.

Вернувшийся хозяин жилища застал злоумышленника врасплох, тот бросил добычу и скрылся.

5 мая юный горожанин вновь отправился на дело, прихватив с собой несовершеннолетнего приятеля. Подельники перепилили замок на гараже и, проникнув внутрь, забрали удочки, спиннинг, рыболовные снасти, а также кондитерские изделия. Ущерб, причиненный владельцу, составил 34 964 рубля.

«В судебном заседании подсудимый виновным себя признал, попросил прощения у одного из присутствовавших в зале суда потерпевших и раскаялся в содеянном», - добавили в пресс-службе суда.

Служители Фемиды приговорили юношу к 1 году 1 месяцу лишения свободы условно.

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Гость|16.10.2019 15:08|

Не поймёт.

Гость|16.10.2019 15:25|

Что в голове у этого юноши? Поролон? Мозгов от природы нет?

Гость|16.10.2019 15:33|

Отброс общества. Слов нет!

Гость|16.10.2019 15:35|

Если ущерб возместил, то может и поймет. А иначе будет считать, что ему все с рук сходит.

Гость|16.10.2019 15:39|

Гость писал(a):

Отброс общества.
Не суди́те, да не судимы будете, ибо каким судом су́дите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить.

И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?

Или как скажешь брату твоему: "дай, я выну сучок из глаза твоего", а вот, в твоем глазе бревно?

Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего.

(Мф 7, 1-5)

Имя: Гость
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