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Криминал | Наровчатский почтальон рассказал, что заставило его уехать с деньгами

01.08.2019|16:44
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Наровчатские пенсионеры, сами того не ведая, вложили деньги в автомобиль. Пособия по старости до них не дошли.

«Почтальон получил пять сумок с денежными средствами для выплат пенсионерам Наровчатского района, которые были им присвоены. В дальнейшем данный почтальон скрылся», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Ольга Волчихина.

«Воспользовавшись благоприятной ситуацией, он отклонился от маршрута и уехал в город Ковылкино, откуда направился в Москву. Когда он осознал тяжесть совершенного им деяния и то, что он не сможет скрыться от сотрудников полиции, подозреваемый решил вернуться в Нижний Ломов и признаться в содеянном», - пояснил следователь СО МО МВД России «Нижнеломовский» Михаил Колонтаев.

«Трудное финансовое положение, маленькая зарплата. При перевозке крупных сумм денег поддался соблазну», - признался подозреваемый.

Часть пенсионного фонда мужчина потратил на автомобиль, который сдал в правоохранительные органы, как и оставшуюся сумму денег. Таким образом, он в полном объеме возместил ущерб, составивший более двух миллионов рублей.

Однако это вряд ли позволит избежать наказания. За содеянное ему грозит до 10 лет тюрьмы.

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