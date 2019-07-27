27.07.2019 | 15:12

Тихий, спокойный и исполнительный - так характеризуют коллеги почтальона, бесследно исчезнувшего с крупной суммой чужих денег. Мужчина должен был разносить пособия по старости. Но адресаты его так и не дождались.

«Почтальон получил пять сумок с денежными средствами для выплат пенсионерам Наровчатского района, которые были им присвоены. В дальнейшем данный почтальон скрылся. Общая денежная сумма составляет 2 миллиона 163 тысячи 800 рублей», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Ольга Волчихина.

Известно, что мужчина 1970 года рождения только в начале февраля 2019 года устроился на почту. Нареканий к нему со стороны руководства не возникало. После его исчезновения он был объявлен в розыск. Пока выйти на след почтальона не удалось.

По информации, предоставленной главным специалистом по корпоративным коммуникациям Пензенского филиала «Почты России», все обязательства перед клиентами выполнены в полном объеме и в срок. Правда, из каких средств произведены выплаты пенсионерам, в сообщении не уточняется.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о присвоении чужого имущества, совершенном в особо крупном размере.