«Рисан» запустил еще 6 000 рыб-санитаров в пруд в Арбекове

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Строительная группа «Рисан» запустила еще 6 000 рыб в арбековский пруд, на берегу которого ранее создала набережную.

Это не первый запуск: зарыбление компания начала, когда пруд только еще наполнился водой после капитального ремонта плотины.

И тогда, и сейчас были выбраны виды рыб, которые помогают поддерживать прозрачность водоема: карп, толстолобик и белый амур. Они отлично очищают дно от ила, фильтруют воду, борются с излишней растительностью.

В этот раз запуск рыбы из-за жары пришлось проводить ночью, чтобы новым обитателям было легче адаптироваться. Процесс проходил под наблюдением специалистов, которые контролировали температуру воды и содержание в ней кислорода - это важный параметр для благополучия жителей пруда.

Вдоль берега даже установлены аэраторы, которые работают круглый год - наполняют воздухом воду и не дают отдельным участкам замерзать в мороз.

Кроме того, в пруд запущены специальные бактерии, которые помогают поддерживать качество воды.

Строительная группа «Рисан» просит жителей Пензы не вылавливать рыбу из водоема: она важна для поддержания правильного баланса в биосреде.

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