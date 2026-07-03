Полпред президента в ПФО посетил «Лэйк Парк» от «Рисана» в Арбекове

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Полпред президента в ПФО посетил «Лэйк Парк» от «Рисана» в Арбекове
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Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и генеральный директор «Рисана» Сергей Лисовол продемонстрировали полномочному представителю президента в Приволжском федеральном округе Игорю Комарову новую набережную в Арбекове.

Это результат большой совместной работы государства и бизнеса. Например, пруд расчищен в рамках нацпроекта, а «Лэйк Парк» на берегу создала строительная группа «Рисан».

На набережной сделан упор на спорт: площадка для пляжного волейбола, фитнес-клуб «ДНК», который готовится к открытию, места для йоги и прогулок; в объектах общепита не продается алкоголь. Современное оснащение и озеленение находится под круглосуточной охраной и видеонаблюдением.

Полпред президента в ПФО посетил «Лэйк Парк» от «Рисана» в Арбекове

Самый впечатляющий объект на набережной - крупнейший в Поволжье вейк-парк «Борд Спорт». Он занимает 57 000 кв. м акватории, а суммарная длина кольцевой шестиопорной трассы и реверсивной - около 1 км.

Впервые в Пензенской области создана комфортная инфраструктура для самих спортсменов - места отдыха и ожидания, раздевалки с душем и шкафчиками, сауна, чтобы согреться после холодной воды, даже центрифуги для отжима гидрокостюмов.

Игорь Комаров отметил, что теперь у Пензенской области должна быть своя сборная по этому виду спорта.

Вдоль набережной располагаются два жилых комплекса компании - «Апгрейд Фэмили» и «Лэйк Таун». На финальном этапе строительства их свяжет кольцевой прогулочный маршрут, который увеличит количество сценариев использования территории.

«Наша команда строит для себя - создает самое лучшее, красивое, качественное. Сотрудники «Рисана» живут в проектах компании, гуляют с детьми в благоустроенных нами же парках. Такой подход и любовь к своему делу позволяют создавать успешные и востребованные объекты», - пояснил Сергей Лисовол.

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