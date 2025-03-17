№ 2 в России: «Рисан» презентовал Scala City на «Топ ЖК - 2025»

17.03.2025 | 09:00

Квартал Scala City пензенской компании «Рисан» занял второе место в главной номинации конкурса «Топ ЖК - 2025» - «Лучший жилой комплекс - новостройка РФ».

Такое решение приняло большое жюри, куда вошли свыше 250 отраслевых экспертов, по итогам финального шоу в Москве, которое состоялось в рамках Российской строительной недели.

Перед представлением каждого из 10 проектов-финалистов были показаны презентации городов. Команда строительной группы «Рисан» пригласила для этой части Татьяну Куртукову с ее суперхитом «Матушка-земля», ведь исполнительница выросла в Пензе.

Вот что она сама сказала в завершение выступления: «Конечно, «матушка-земля» - это наша огромная любимая Россия. Но для меня это еще и моя любимая Пенза. Я прожила там много счастливых своих лет. Я желаю больших успехов компании «Рисан» и городу Пензе».

Затем генеральный директор «Рисан», почетный строитель России Сергей Лисовол рассказал зрителям и жюри о новом флагманском проекте компании.

Scala City - это действительно необычный для Пензы проект с не только запоминающейся, но и технически сложной архитектурой. Строить такие дома - это вызов и одновременно гордость для «Рисана».

В числе главных особенностей Scala City можно назвать выигрышное расположение (на улице Карпинского, рядом с центром Пензы), каскадное террасирование, панорамные лифты и многосценарный двор с фонтаном на стилобате, где размещается двухуровневый паркинг.

Итоги премии «Топ ЖК - 2025» объявили 12 марта на X Всероссийском совещании «Развитие жилищного строительства в Российской Федерации».

Регалии призера гендиректор «Рисана» Сергей Лисовол получил из рук заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никиты Стасишина и председателя жюри конкурса Ефима Басина, который также является главой комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства и заслуженным строителем России.

Узнать об одном из лучших жилых комплексов России можно на сайте risan-penza.ru.

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