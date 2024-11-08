Квартиры от «Рисана» можно купить в рассрочку до 26 месяцев под 0%

08.11.2024 | 09:17

Строительная группа «Рисан» предоставляет беспроцентную рассрочку на квартиры во многих своих жилых комплексах.

Такую покупку стоит рассмотреть, если клиент уверен в своей финансовой стабильности и способен ежемесячно вносить крупную сумму. Это может быть хорошим вариантом для тех, кто не хочет брать ипотеку и переплачивать из-за процентов, но готов рассчитаться за жилье в короткие сроки.

Также рассрочка - идеальный инструмент для тех, у кого есть возможность взять квартиру за наличные, но не хочется вкладывать всю сумму одномоментно. Деньги могут продолжить работать, пока стоимость выплачивается частями.

Длительность рассрочки зависит от планируемых сроков ввода строений в эксплуатацию. Например, на квартиры в квартале «Модернист» на улице Свердлова она действует до конца 2026 года, то есть 26 месяцев.

Сумма первоначального взноса зависит от площади квартиры. Как правило, для 3-комнатных планировок и эксклюзивных форматов она составляет 30%, для вариантов с 2 спальнями - 40%, для для «однушек и студий» - 50%.

Например, 3-комнатная квартира площадью 85,2 кв. м в квартале бизнес-класса «Модернист» стоит 8 млн 946 тыс. рублей. Первый взнос составит 2 млн 684 тыс. рублей, а остаток нужно будет погасить в установленный срок равными суммами. В таком случае ежемесячный платеж будет около 241 тыс. Чем больше первый взнос, тем комфортнее ежемесячный платеж.

Довольно длительная рассрочка доступна также на квартиры в других проектах, например в квартале Lake Town, Upgrade Family и Scala City.

С помощью этой программы можно приобрести квартиры не только в строящихся домах, но и в сданных. Так, в квартале комфорт-класса Norwood на оставшиеся в наличии квартиры действует рассрочка на 6 месяцев с первым взносом (ПВ) 30%, а на машино-места в паркинге - до 12 месяцев без ПВ.

Получить консультацию по условиям рассрочки можно по телефону 51-51-51, а посмотреть планировки в наличии и цены - на сайте risan-penza.ru.

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