Scala City на Карпинского: первая очередь готова почти на 40%

23.10.2024 | 20:02

Год назад строительная группа «Рисан» вывела на рынок свой новый флагманский проект с архитектурой, не имеющей аналогов в Пензе. Проект сразу стал одним из самых востребованных у девелопера, и интерес к нему до сих пор не угасает.

Готовность первого этапа проекта - трех видовых башен вдоль улицы Карпинского - оценивается уже почти в 40%. Завершены самые ответственные и трудоемкие работы: устройство фундамента и монолитного основания; теперь здание активно растет вверх.

Пока квартиры можно купить только в первом этапе проекта, но до конца года на рынок будет выведен и второй, благодаря чему выбор в жилом комплексе бизнес-класса станет еще шире, добавятся уникальные форматы, которые не представлены в других проектах в Пензе.

Напомним, территория общая для всех башен, закрытая и охраняемая. Доступ будет предоставлен только жителям и их гостям. Дворы спроектированы мультифункциональными и свободными от машин - в них органично соединены места для тихого спорта, игр детей, отдыха и общения. Шумные зоны вынесены во внешнюю часть двора. В одном из дворов разместится уличный кинотеатр с местами для зрителей.

Под всем жилым комплексом появится подземный паркинг с доступом на лифте.

Пять из семи башен отличаются ступенчатым силуэтом. Он появляется благодаря наличию открытых террас на разных этажах. Террасированная часть выстроена в направлении центра двора, благодаря чему в открытых зонах меньше шума, а также с них открывается вид на центр квартала и фонтан.

Еще один редкий формат планировок - квартиры со вторым светом, где в одной части есть «второй этаж», а в другой высота потолка выше 5,5 м. Это эффектное решение добавляет объема и воздуха планировке, а витражное остекление высотой в два этажа открывает захватывающие виды и впускает много света.

Часть лифтов в домах будет с панорамным остеклением, чтобы жители могли любоваться лучами света и видами на двор и город.

Изучать планировки, расположение и наполнение дворов уже сейчас можно с помощью интерактивного 3D-макета - удобно рассматривать модель со всех сторон, «гулять» по двору и оценивать габариты и вид из будущей квартиры.

Присмотреться к планировкам не выходя из дома позволит сайт risan-penza.ru. На индивидуальную консультацию с менеджером, где он ответит на все вопросы и сориентирует в разных вариантах, можно записаться по телефону 51-51-51.

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