Сетевое издание|18+|Понедельник|7 окт 2024|15:16
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+23oC
+24oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+21oC
+22oC
Завтра | Облачно |
 

Город

«Рисан» показал проекты с разными форматами террас

Печать
Telegram

Квартиры с террасами все чаще появляются на рынке недвижимости, в том числе в Пензе. Они позволяют насладиться преимуществами жизни в частном доме, оставаясь при этом с комфортом и сервисом многоэтажного.

Планировки с открытыми террасами представлены сразу в нескольких проектах строительной группы «Рисан». Самый большой выбор - в центральном квартале Scala City на улице Карпинского.

«Рисан» показал проекты с разными форматами террас

Террасы выходят к центру квартала, что добавляет приватности и обеспечивает тишину. При этом башни расположены в шахматном порядке, чтобы увеличить расстояние между террасами. Еще одно преимущество таких квартир - вид на фонтан в центре квартала. Можно выбрать планировки на разных этажах.

Более приватная обстановка будет на террасах в квартале «Модернист» на Свердлова. Они расположены на 10-м и 11-м этажах дома - по две в каждой из двух башен. С этой высоты открываются потрясающие виды на город, ведь жилой комплекс находится на холме.

«Рисан» показал проекты с разными форматами террас

Лимитированные лоты дополнит еще одно открытое пространство дома. На последнем этаже одной из башен расположится общая терраса для жителей с зонами отдыха, работы, общения и игр. Комбинация личной и общественной террас позволит получить максимум удовольствия от формата.

Террасы на первом этаже представлены в загородном квартале «Кантри» от «Рисана». Этот формат максимально приближает к ощущению жизни в своем частном доме на лоне природы. Озеленение двора дополнит интерьер квартиры с террасой. В открытое пространство идеально впишутся зонтик от солнца, стол и стулья для семейных завтраков.

«Рисан» показал проекты с разными форматами террас

Ознакомиться со всеми перечисленными жилыми комплексами и планировками с террасами и без можно на сайте risan-penza.ru. Портал предлагает удобное ранжирование по цене, выбор проекта и планировки.

Застройщики - ООО «Специализированный застройщик «Парус», ООО «Специализированный застройщик «Веселовка-4». Проектные декларации - на сайте наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Специализированный застройщик «Парус», ИНН 5836654615.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте