«Рисан» показал проекты с разными форматами террас

07.10.2024 | 13:40

Квартиры с террасами все чаще появляются на рынке недвижимости, в том числе в Пензе. Они позволяют насладиться преимуществами жизни в частном доме, оставаясь при этом с комфортом и сервисом многоэтажного.

Планировки с открытыми террасами представлены сразу в нескольких проектах строительной группы «Рисан». Самый большой выбор - в центральном квартале Scala City на улице Карпинского.

Террасы выходят к центру квартала, что добавляет приватности и обеспечивает тишину. При этом башни расположены в шахматном порядке, чтобы увеличить расстояние между террасами. Еще одно преимущество таких квартир - вид на фонтан в центре квартала. Можно выбрать планировки на разных этажах.

Более приватная обстановка будет на террасах в квартале «Модернист» на Свердлова. Они расположены на 10-м и 11-м этажах дома - по две в каждой из двух башен. С этой высоты открываются потрясающие виды на город, ведь жилой комплекс находится на холме.

Лимитированные лоты дополнит еще одно открытое пространство дома. На последнем этаже одной из башен расположится общая терраса для жителей с зонами отдыха, работы, общения и игр. Комбинация личной и общественной террас позволит получить максимум удовольствия от формата.

Террасы на первом этаже представлены в загородном квартале «Кантри» от «Рисана». Этот формат максимально приближает к ощущению жизни в своем частном доме на лоне природы. Озеленение двора дополнит интерьер квартиры с террасой. В открытое пространство идеально впишутся зонтик от солнца, стол и стулья для семейных завтраков.

Ознакомиться со всеми перечисленными жилыми комплексами и планировками с террасами и без можно на сайте risan-penza.ru. Портал предлагает удобное ранжирование по цене, выбор проекта и планировки.

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