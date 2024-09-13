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Город

«Рисан» организует праздник в Арбекове 21 сентября

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Строительная группа «Рисан» организует для жителей своих комплексов масштабный осенний праздник. Он состоится в Парке времен в Арбекове в следующую субботу, 21 сентября.

Подобное мероприятие компания уже проводила в День защиты детей на Западной Поляне - в парке «Союз». Тогда гостями стали тысячи людей, а активности в основном были нацелены на детскую аудиторию.

«Рисан» организует праздник в Арбекове 21 сентября

На новом празднике найдут себе занятие жители разных возрастов. Программа будет разнообразной и включит творческие мастер-классы, лекторий, хобби, интеллектуальные игры, анимацию для детей, а еще угощения. В финале выступит кавер-группа.

Фестиваль «Пошуршим» пройдет в Парке времен рядом с жилым комплексом «Новые сады» с 11:00 до 16:00. Подробная программа появится на страницах «Рисана» в соцсетях накануне.

«Рисан» организует праздник в Арбекове 21 сентября

Представители бизнеса и творческие коллективы могут стать партнерами мероприятия. Для этого нужно отправить заявку в свободной форме на адрес электронной почты: pr@risan-penza.ru.

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