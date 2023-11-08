«Рисан» объявил старт продаж Scala City на Карпинского

08.11.2023 | 12:56

Строительная группа «Рисан» объявила продажи первого этапа ожидаемого проекта Scala City. Это семь башен бизнес-класса высотой до 24 этажей около памятника Победы в Пензе. Три из них, расположенные вдоль улицы Карпинского, уже в продаже.

Это один из самых резонансных проектов девелопера - несколько сот человек записались в лист ожидания до его вывода на рынок. А для реализации коммерческой недвижимости из-за высокого спроса была создана онлайн-платформа, чтобы в формате закрытых продаж определить покупателя.

Общая территория для всех башен закрытая и охраняемая. Доступ на нее будет предоставлен только жителям и их гостям. Дворы спроектированы мультифункциональными и свободными от машин - в них органично соединены места для тихого спорта, игр детей, отдыха и общения.

В одном из дворов расположился уличный кинотеатр с местами для зрителей. Шумные зоны вынесены во внешнюю часть двора.

Под всем жилым комплексом находится подземный паркинг с доступом на лифте. Часть мест в нем оборудована для зарядки электромобилей; есть бесплатная крытая парковка, а также привычные плоскостные стоянки по периметру квартала.

Пять из семи башен - с каскадным террасированием, благодаря чему в проекте есть квартиры с открытыми террасами. Террасы разного размера, для любых жизненных сценариев. Террасированная часть выстроена в направлении центра двора, благодаря чему в открытых зонах меньше шума, а также из них открывается вид на центр квартала и фонтан.

Еще один редкий формат планировок - квартиры со вторым светом, где в одной части есть «второй этаж», а в другой высота потолка 5,66 метра. Это эффектное решение добавляет объема и воздуха планировке, а витражное остекление высотой в два этажа открывает захватывающие виды и впускает много света.

Также в первом этапе жилого комплекса большой ассортимент базовых квартир - от 40,9 до 106,7 кв. м. Стоимость квадратного метра в жилом комплексе, по данным на 7 ноября, начинается от 120 тысяч рублей.

Некоторые лифты в домах будут с панорамным остеклением, чтобы поездка превращалась в приятную часть дня и жители могли любоваться лучами света и видами на двор и город.

Подобрать планировку и комфортный способ приобретения можно на персональной консультации в отделе продаж. Запись на нее доступна по телефону 51-51-51.

Узнать о проекте больше и скачать буклет с коллекцией планировок можно на сайте risan-scalacity.ru.

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