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Город

«Рисан» учредил гранты для студентов пензенского вуза

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Строительная группа «Рисан» учредила собственный грант на 2023/2024 учебный год для талантливых студентов Пензенского государственного университета архитектуры и строительства.

Финансовая поддержка позволит поощрить 10 талантливых ребят из института цифрового управления ПГУАС.

«Мы запустили гранты для студентов, чтобы сделать престижнее строительное образование и создать кадровый резерв молодых специалистов, готовых к активному участию в развитии региона. Надеемся, что наша стипендия послужит мощным стимулом в научной и общественной деятельности перспективных студентов, мотивирует их вкладываться в себя и свое профессиональное развитие», - отметил генеральный директор строительной группы «Рисан» Сергей Лисовол.

По соглашению между Пензенским государственным университетом архитектуры и строительства и компанией «Рисан» с октября 2023 года стипендия будет выплачиваться студентам, показавшим высокие достижения в учебной и научной деятельности.

«В этом году нашему вузу - 65 лет. Ценно, что к юбилею университета строительная группа «Рисан» приняла решение о стимулировании студентов контрактной формы обучения института цифрового управления», - рассказал ректор ПГУАС Сергей Болдырев.

Глава вуза подчеркнул, что компания на протяжении многих лет является генеральным партнером Пензенского государственного университета архитектуры и строительства.

«Большинство студентов знакомятся с девелопером еще на первом курсе, проходят на его объектах летнюю, а позже и преддипломную практику с дальнейшим трудоустройством. Коллектив «Рисана» ежегодно пополняется нашими выпускниками», - добавил Сергей Болдырев.

Темпы строительства в Приволжском федеральном округе растут с каждым годом, особенно показательна ситуация в Пензенской области. По последним данным, за 2023 год регион занимает 1-е место в ПФО и 2-е место в России по скорости ввода жилья в эксплуатацию. Пенза растет, меняет свой архитектурный облик, а вместе с тем увеличивается и потребность в высококвалифицированных кадрах в сфере строительства.

Отрасль нуждается в инженерах-конструкторах, проектировщиках, в инженерах ПТО, машинистах, а также в специалистах управляющего звена. Среди выпускников вуза желающих работать на строительной площадке не так много, отсюда дефицит профессионалов. Для управления в строительном деле поверхностного знания теории недостаточно - важно быть погруженным в процессы изнутри.

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