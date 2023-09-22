Проект набережной в Арбекове от «Рисана» представили на градсовете

22.09.2023 | 11:54

Проект набережной пруда в Дальнем Арбекове, в районе улицы Бутузова, который планирует воплотить «Рисан», представлен на градостроительном совете в Пензе.

Решения в рамках благоустройства презентовал Илья Курбатов - руководитель центра благоустройства архитектурно-брендингового бюро Devision, которое по заказу «Рисана» спроектировало набережную.

По его словам, обновленная городская локация будет соответствовать требованиям к хорошему общественному пространству: там найдется чем заняться, где поесть, укрыться от солнца и осадков, сходить в туалет. В концепции использованы динамичные формы, напоминающие льдины, волны, паруса и скалы.

«Набережная у нас состоит из двух физкультурно-оздоровительных клубов (один - для командных, второй - для водных видов спорта), связанных между собой ландшафтным парком. У нас есть променад с велодорожкой - его протяженность около 500 метров - и дорожки для прогулок», - рассказал архитектор.

Илья Курбатов уточнил, что перепад высот рельефа составляет местами 10 метров, однако предусмотрены условия для маломобильных групп населения и родителей с колясками.

«Около физкультурно-оздоровительного клуба на верхнем уровне будет парковка, также предусмотрены детские площадки, зоны воркаута, поля для футбола, стритбола и беговая дорожка по периметру. На среднем уровне есть трибуны с видом на воду и места для торговых павильонов, а на нижнем - сам физкультурно-оздоровительный клуб с тренажерным залом и залами для групповых занятий. Там же предусмотрен общественный туалет», - перечислил представитель архитектурного бюро.

Он добавил, что доминантой части берега станет пергола с качелями, где взрослые и дети смогут отдыхать, любуясь водной гладью.

«ФОК водных видов спорта будет с двумя прямыми трассами и с кольцевой. Он соответствует стандартам для чемпионата мира по вейкбордингу: при проектировании мы консультировались с профессиональными спортивными командами. Рядом - детская площадка, качели, фитобар с террасой, которая может использоваться как судейская, трибуны для отдыха и наблюдения за соревнованиями. Внутри здания - зона подготовки спортсменов с раздевалками, душем и сауной, чтобы согреться после холодной воды», - пояснил Илья Курбатов.

В свою очередь генеральный директор строительной группы «Рисан» Сергей Лисовол подчеркнул, что компания подошла к проекту масштабно и комплексно - вплоть до проработки аэрации пруда зимой, чтобы сохранить популяцию рыб. Он отметил, что только на озеленение территории компания выделит 25 млн рублей.

В завершение члены градостроительного совета задали свои вопросы по проекту и получили компетентные ответы.

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