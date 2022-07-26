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Жители «Новых садов» получают ключи от квартир

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В жилом комплексе «Новые сады» началась выдача ключей от квартир в финальном доме проекта. За несколько дней более 300 счастливых семей впервые зайдут в свои новые жилища.

Каждое строение комплекса дорабатывалось с учетом пожеланий от жителей и современных тенденций. Например, в доме сразу установлены корзины для кондиционеров в цвет фасада, есть отдельное помещение для консьержей, а расположенные на уровне земли входные группы прозрачные и с дизайнерской отделкой.

Завершающее строение проекта сдано вместе с собственным двором. В нем есть место для занятий спортом, собственная многофункциональная зона воркаута от известного производителя Kompan. Дети уже играют на новой площадке, причем их особенным вниманием пользуются комплекс с сетками для лазания и высокой горкой и «экскаватор» в огромной песочнице.

В элементах оформления двора использованы преимущественно натуральные, приятные на ощупь материалы, а также сочная зелень и деревья, которые, подрастая, создадут кружевную тень.

Прямо напротив дома находится детский сад от компании «Рисан» с собственной территорией. Чтобы отвести ребенка в садик, не нужно пересекать двор. Также прямо из двора есть выход в благоустроенный Парк Времен со спортивным полем, игровым городком, арт-объектами и аллеей из фонарей.

К счастливым обладателям квартир еще можно присоединиться: в доме остались две последние двухкомнатные площадью 68,5 кв. м на втором этаже. Окна одной из них выходят на улицу Минскую, а второй, «распашонки», еще и во двор. В этих квартирах классические кухни, удобные прихожие, большие комнаты и остекленные лоджии.

Они прекрасно подойдут семьям с ребенком: у родителей и ребенка будут отдельные комнаты и все, чтобы отлично проводить время вместе.

Посмотреть и забронировать квартиру можно по телефону 51-51-51.

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