Проект «Рисан. Безопасность»: услуги для всех и новый уровень сервиса

15.12.2021 | 17:16

Проект «Рисан. Безопасность» создан в 2021 году, чтобы объединить все функции, связанные с охраной, видеонаблюдением и обеспечением спокойствия и удобства жителей.

В центр безопасности «Рисан» входят группа круглосуточного контроля и мониторинга, служба по работе с клиентами и call-центр, частная охранная организация, группа обслуживания домофонии, система контроля управления доступом, видеонаблюдением, пожарной и охранной сигнализацией, а также специалисты, которые занимаются подбором, монтажом и настройкой элементов «умного дома».

У всех кварталов от «Рисан» огороженная и безопасная территория, однако жители предъявляют запрос на еще больший уровень спокойствия. Девелопер отозвался на эту потребность, изучил передовой опыт и создал собственную систему. Впервые она внедрена в жилом комплексе бизнес-класса «Олимп».

Финальное строение введено в эксплуатацию осенью, жители уже получили ключи и занимаются ремонтом квартир. Кто-то даже намерен справить новоселье к 31 декабря. Они первыми в полной мере почувствуют новую систему.

По всей территории ЖК установлено более 390 камер видеонаблюдения: поворотные с 20-кратным увеличением, стационарные, распознающие госномера машин, а также домофонные. Это позволяет контролировать всю территорию и обеспечивает сплошное покрытие без слепых зон. Жителям доступен просмотр трансляции с части камер видеонаблюдения через приложение.

Во дворе и в холлах «Олимпа» установлены «виртуальные консьержи» - терминалы, с помощью которых в двустороннем порядке может вестись разговор между жителями или служащими центра безопасности. Сотрудники могут сделать замечание неаккуратным грузчикам, а молодые мамы - попросить вмешаться, если на территории озоруют подростки. В случае необходимости за три-пять минут приезжает группа быстрого реагирования.

В жилом комплексе предусмотрено четыре рубежа охраны: огражденный периметр, внутренняя территория, холлы и жилая зона и подземный паркинг. Пройти во двор и в дом в состоянии только жители или те, кому они предоставили доступ, а проехать в паркинг возможно по электронной метке или звонку.

Для жителей предусмотрели и особые сервисы, например дополнительная защита собственной квартиры, бизнеса или установка «умного дома».

Операторы call-центра на связи 24/7, специалисты по мониторингу постоянно следят за происходящим по камерах, а сотрудники службы быстрого реагирования готовы выехать на место в любую минуту. В структуре центра безопасности – своя частная охранная организация.

Новый подход к безопасности планируется внедрять в будущих жилых комплексах компании, в частности в Upgrade, Norwood, Kontinent и «Зеландии».

Жители Пензы, у которых квартиры не в проектах от «Рисан», тоже могут воспользоваться услугами центра безопасности. Доступна установка и контроль всех элементов «умного дома», например модуль защиты от протечек воды, датчики потребления ресурсов и дыма. Данные каждого прибора можно выводить на пульт для круглосуточного контроля.

Ознакомиться с работой центра безопасности и воспользоваться «Калькулятором «умного дома» можно по ссылке.