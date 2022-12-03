Пензенцам ответили на острые вопросы о новых тарифах

03.12.2022 | 10:27

Жители Пензенской области привыкли, что цены на жилищно-коммунальные услуги в России поднимаются с 1 июля. Однако в этом году они изменились дважды, и с 1 декабря граждане вновь станут больше платить за коммуналку.

На ряд самых актуальных вопросов, касающихся повышения тарифов, отвечает первый заместитель министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области Наталья Клак.

- Наталья Владимировна, во всех федеральных СМИ звучало, что с 1 декабря повышение тарифов на услуги ЖКХ составит максимум 9%. Чем объяснить то, что в Пензенской области оно составило в большинстве муниципалитетов, кроме Пензы, 11%?

- Постановлением Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 утверждены особенности индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023-го. На декабрь 2022 года предусмотрен индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации в размере 9% (в целом по всем коммунальным услугам).

При формировании предельных индексов для Пензенской области на декабрь 2022 года использован рост в размере 9%, утвержденный постановлением Правительства РФ, и размер предельно допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины предельных индексов в среднем по региону на 2019-2023 годы в размере 2%, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 15.11.2018 № 2490-р. Эти допустимые отклонения действуют по 31 декабря 2022 года.

Таким образом, предельные индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги составляют по муниципальным образованиям (за исключением города Пензы) 11% (индекс по субъекту РФ 9% + предельно допустимое отклонение 2%).

- Есть ли субъекты РФ, в которых региональной надбавки нет вообще?

- Предельно допустимые отклонения утверждены для всех регионов, и Пензенская область не исключение. Для каждого субъекта РФ установлен персонифицированный размер отклонения. Для Пензенской области - 2%, диапазон для других регионов - от 2% до 3,8%. К примеру, аналогичные индексы (11%) приняты в Республике Мордовии на основании указа главы республики Артема Здунова.

- Почему в Пензе самый большой рост тарифов в регионе - на целых 12%? Могут ли тепловики самостоятельно устанавливать цены на свой ресурс?

- Город Пенза относится к ценовой зоне теплоснабжения. Это значит, что цены на теплоэнергию для потребителей определяются соглашением сторон договора, заключенным с единой теплоснабжающей организацией.

Между администрацией Пензы и едиными теплоснабжающими организациями заключены такие соглашения. Они ограничивают изменение цен на теплоэнергию для потребителей величиной индекса совокупного платежа граждан на коммунальные услуги, увеличенного на 3% для потребителей ПАО «Т Плюс» и на 2% для потребителей иных единых теплоснабжающих организаций.

Таким образом, изменение платы для жителей Пензы составит в зоне ПАО «Т Плюс» не более 12% (индекс 9% и допустимое отклонение 3%), в остальных зонах - 11% (индекс 9% и допустимое отклонение 2%).

- Ранее указывалось, что для потребителей ПАО «Т Плюс», подключенных к теплосетям, тариф на отопление составит 2 253,08 рубля за гигакалорию. Но в Пензе есть и другие ресурсоснабжающие организации, предоставляющие услуги по теплоснабжению. Сколько их и каковы их расценки на теплоэнергию?

- В соответствии с соглашениями, о которых я уже сказала, ограничение изменения цен на тепловую энергию для потребителей фиксируется в размере 11%. Перечислю ряд теплоснабжающих организаций Пензы:

- ООО «Комэнерго» - 1 988,69 руб./Гкал;

- АО «Энергоснабжающее предприятие» - 2 274,19 руб./Гкал;

- ООО «Энергосервис» - 2 336,77 руб./Гкал;

- Пензенский центр ОВД филиала «Аэронавигация Центральной Волги» - 1 634,64 руб./Гкал;

- ООО «БМК Энерго» - 1 981,89 руб./Гкал;

- ООО «Теплоцентраль» - 2 088,76 руб./Гкал;

- ООО «Теплоснабжающая компания» - 2 336,68 руб./Гкал.

- Когда нам ждать следующего повышения цен на коммунальные услуги?

- Этот вопрос находится в компетенции Правительства РФ.