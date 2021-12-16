Пензенцам ответили на самые актуальные вопросы об отоплении

16.12.2021 | 15:01

Прошло уже три месяца с начала отопительного сезона, стартовавшего в Пензе 17 сентября, а у горожан по-прежнему немало вопросов, касающихся этой услуги.

По просьбе читателей сетевого издания «ПензаИнформ» на них ответили заместитель главы администрации областного центра по городскому хозяйству Павел Якунин и начальник департамента по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области Наталья Клак.

Мы объединили аналогичные обращения, чтобы каждый ответ касался нескольких вопросов на одну тему: холодные батареи, ответственность за качество ресурса, оплата за услугу, установка приборов учета.

- Подскажите, пожалуйста, существует ли температурная норма для батарей? В каком законе это отражено?

- Ул. Саранская, дом 7, трубы отопления еле теплые. Ситуация повторяется ежегодно - в плюсовую погоду батареи горячие, в морозы - холодные.

- На Вяземского батареи чуть теплые, температура в комнате падает.

- Ул. Чаадаева, д. № 111, 4-й подъезд, 3-комнатные угловые квартиры, батареи еле теплые, в квартирах холодно. Зато за октябрь принесли за отопление 2 300 рублей, хотя топили еле-еле, да и октябрь был теплый. Управляющая компания мер не принимает и ответа не дает. У нас рядом дома с ТСЖ, у них порядок оплаты за коммуналку гораздо ниже. Почему так происходит и что делать? Создавать ТСЖ?

Павел Якунин:

- Нормативная температура воздуха в отопительный период в жилых помещениях должна быть не ниже +18 ºС, в угловых комнатах - +20 ºС. Это отражено в Постановлении Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

В подобных ситуациях вы можете обратиться в Министерство ЖКХ и ГЗН Пензенской области: г. Пенза, ул. Суворова, 156, тел. 21-08-51, https://uprgkh.pnzreg.ru/. Специалисты на основании вашего письменного заявления смогут провести поверку правильности начисления платы за отопление.

- Ул. Саранская, за 61 квадрат 3 300 - это как, нормально?

- Добрый день! Я проживаю на ул. Терновского, 182. За октябрь пришла квитанция за отопление 2 074,36 руб., а на Терновского, 160а, за этот же период по квитанции за отопление 1 500! Разница за одинаковые типовые квартиры с одной площадью в 500 рублей очень даже существенная

Павел Якунин:

- У городских управлений нет законных полномочий по регулированию тарифов. Рекомендую написать письменное обращение в Министерство ЖКХ и ГЗН Пензенской области, тогда у специалистов министерства будет основание для проведения проверки правильности начисления платы за коммунальную услугу «отопление» в многоквартирном доме (г. Пенза, ул. Суворова, 156, тел. 21-08-51, https://uprgkh.pnzreg.ru/).

- Я живу на улице Мира, наш источник теплоэнергии - котельная «Западная», тариф на гигакалорию составляет 2 065,97 рубля - самый высокий в Пензе. Для потребителей от источника теплоэнергии «Котельная № 116 Военного Городка» он составляет 1 955,58 рубля. У филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» для потребителей, подключенных к магистральным теплосетям (сети ОА «Т Плюс Теплосеть Пенза), - 1 596,86 рубля. А для потребителей, подключенных к распределительным теплосетям (бывшие сети МКП «Теплоснабжение»), - 1 880,08 рубля. Чем объясняется такая разница в тарифах, если на подогрев тратится одинаковое количество ресурса?

Наталья Клак:

- Тариф - это отношение объема финансовых потребностей ресурсоснабжающей организации на ее деятельность (необходимая валовая выручка) к объему реализации тепловой энергии.

На размер тарифов на теплоэнергию влияет множество факторов.

Во-первых, при сравнении тарифов организаций, расположенных в схожих климатических и географических условиях, помимо территориальных особенностей необходимо учитывать режим выработки тепловой энергии - комбинированный и некомбинированный.

Комбинированный режим - это одновременное производство электрической и тепловой энергии, характеризующееся экономичностью и эффективностью использования ресурсов. В таком режиме работает ТЭЦ-1.

Чем больше в структуре полезного отпуска доля тепловой энергии, вырабатываемой в комбинированном режиме, тем, соответственно, дешевле услуги теплоснабжения для потребителей.

Кроме того, существенное значение имеют удаленность потребителя от котельной, влияющая на протяженность тепловых сетей; характер местности (гористая, холмистая или равнинная), обусловливающая количество насосов и тепловых пунктов, необходимых для доведения тепла до потребителя; энергоэффективность установленного оборудования; объем полезного отпуска тепловой энергии и другие факторы.

Таким образом, различия в размере тарифов на тепловую энергию обусловлены особенностями имущественного комплекса, эксплуатируемого каждой из теплоснабжающих организаций. От них зависит величина экономически обоснованных расходов на производство, передачу и сбыт тепловой энергии, а также различия в объемах полезного отпуска тепловой энергии потребителям.

Обратите внимание: с 1 июля 2021 года в Пензе окончен переходный период к ценовой зоне теплоснабжения. В ценовых зонах после окончания переходного периода цены на тепловую энергию, поставляемую единой теплоснабжающей организацией, определяются соглашением сторон договора, но не выше предельного уровня цены, утвержденного органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

Индикативные предельные уровни цены на тепловую энергию в городе Пензе на 2021 год для систем теплоснабжения, в которых в качестве топлива используется газ, находятся в диапазоне от 1 879,85 руб./Гкал (с НДС) до 1 880 руб./Гкал (с НДС).

С 1 июля 2021 года в городе Пензе цены на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, не подлежат государственному регулированию и определяются соглашением между потребителями и теплоснабжающими организациями, но не выше установленных департаментом предельных уровней цен, которые подлежат равномерному доведению до индикативных значений, определяемых по каждой системе теплоснабжения, в срок до 2025 года.

- Скажите, кто отвечает за качество отопления?

Павел Якунин:

- Ресурсоснабжающая организация несет ответственность за температуру теплоносителя и за нормальное рабочее давление в магистрали. Ответственность распространяется на работу магистральных сетей до того места, где подключен дом. Дальше за тепло в доме отвечает уже управляющая компания (ТСЖ).

В сферу ее задач и в зону ответственности входит обеспечение нормальной эксплуатации систем отопления жилых объектов, системы канализации и водоснабжения.

Организация, на балансе которой находится ваш дом, отвечает за соблюдение нормального температурного режима в помещениях, которые охватывает система централизованного отопления. В компетенции управляющей компании также находится контроль за температурой теплоносителя на выходе (так называемая обратка), оценка состояния инженерных сетей, проведение плановых регламентных работ и осмотров с целью выявления технического несоответствия общего имущества установленным нормативам.

Ул. Глазунова, 7, - уже месяц нарушение подачи горячего водоснабжения. Из крана идет холодная вода, нужно долго спускать, чтобы была теплая. Актом зафиксировано нарушение, но проблему никто не решает, счетчик мотает... Кто ответит?

Павел Якунин:

- Мы уточнили в управлении ЖКХ города: 22 ноября 2021 года после выявления нарушений температурного режима горячего водоснабжения в этом доме АО «Арбековское» направило в адрес АО «Энергосбыт Пенза» запрос по поводу выполнения необходимых работ для восстановления подачи горячего водоснабжения.

- Есть желание у потребителей на установку счетчика учета отопления внутри квартиры (по аналогии с электричеством и водой). Почему не реализуется подобная практика?

Павел Якунин:

- В некоторых домах реализуется. Это решение собственников квартиры. Но в первую очередь надо понимать, есть ли техническая возможность установки такого прибора учета, выполнить проект его монтажа в специализированной компании, согласовать с УК и ресурсоснабжающей организацией и только после этого приступать к работам.

Как правило, сегодня в Пензе наиболее популярным и эффективным вариантом является установка общедомового прибора учета тепла, при его наличии начисления производятся на основании общего расхода, а для каждой квартиры выделяется ее доля пропорционально занимаемой площади. Таким же образом распределяются и расходы на обогрев мест общего пользования.