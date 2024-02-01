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Автохамы

«Почитатель Максима Горького» не стал соблюдать правила парковки

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В четверг, 1 февраля, читатель прислал в рубрику «Автохамы» сетевого издания «ПензаИнформ» фотофакт нарушения правил парковки рядом с Фонтанной площадью.

Снимок был сделан около 10:00 1-го числа.

Читатель сфотографировал автомобиль Volkswagen с госномером О483ВЕ/58. Владелец оставил его в пешеходной зоне у памятника Максиму Горькому.

«Почитатель Максима Горького» не стал соблюдать правила парковки

«Видимо, почитатель творчества. Приехал цветочки к памятнику положить, но тяжело бедняжке идти», - прокомментировал автор фото.

«Почитатель Максима Горького» не стал соблюдать правила парковки

Парковку в пешеходных зонах и на тротуарах жители Пензы наблюдают ежедневно. В некоторых случаях нарушители перекрывают проходы, вынуждая людей идти по проезжей части.

Иногда поведение автолюбителей, оставивших машину в неположенном месте, малопонятно. Так, в ноябре 2020 года водитель иномарки с госномером Р551УМ/58 припарковался у скамейки в сквере рядом со Спасским кафедральным собором. Сделавший снимок пензенец окрестил нарушителя богатым грешником.

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