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Автохамы

В Пензе водитель предпочел не заметить мужчину с ребенком

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В среду, 25 сентября, горожанка прислала в рубрику «Автохамы» сетевого издания «ПензаИнформ» видео, запечатлевшее нарушение правил дорожного движения на улице Коммунистической.

Кадры были сделаны 22 сентября под Толстовским путепроводом. В объектив камеры попал нерегулируемый пешеходный переход. Автомобилисты, двигавшиеся в сторону ДОСААФ, остановились, чтобы пропустить мужчину с ребенком.

Однако водитель светлой машины, которая ехала по крайней правой полосе, не сбросил скорость перед зеброй и не стал пропускать людей.

«Чуть не сбил мужчину с ребенком, хотя видно, что все полосы остановились», - прокомментировала автор кадров.

Госномер автомобиля нарушителя разглядеть невозможно.

Ранее пензенец прислал в рубрику «Автохамы» фото автомобиля Audi, который припаркован на тротуаре на улице Суворова, недалеко от перекрестка с Чехова. Владелец оставил своего «железного коня» посередине пешеходной зоны.

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