Пензенца возмутила парковка автомобиля на тротуаре

14.09.2024 | 11:35

В субботу, 14 сентября, пензенца Кирилла возмутил поступок водителя автомобиля Audi с государственным номером Н920СТ/58. Сообщение горожанин прислал в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.

На сделанном им снимке видно, что машина стоит на тротуаре на улице Суворова, недалеко от перекрестка с Чехова.

«Зачем водитель паркует так свое авто?» - поинтересовался Кирилл.

Он отметил, что фото сделано в 8:30.

11 сентября житель Пензы прислал в рубрику «Автохамы» видеозапись, на которой запечатлен ВАЗ, поднимающийся по улице Захарова. Во время кратковременной остановки пассажир открыл дверь и аккуратно выставил на проезжую часть пустую пластиковую бутылку. А через несколько десятков метров из салона выкинули и крышку от нее.