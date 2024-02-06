Водители маршруток № 85 в спешке заблокировали ул. Красную

06.02.2024 | 21:10

Манера вождения некоторых маршрутчиков в Пензе нередко неприятно удивляет других участников дорожного движения. Очередное нарушение ПДД, попавшее на камеру, появилось в Сети во вторник, 6 февраля.

На записи, сделанной в тот же день в 15:48, видно, что автор кадров двигался вниз по улице Лермонтова и повернул направо, на Красную, однако завершить маневр не смог: путь ему преградил водитель микроавтобуса № 85, который решил обогнать коллегу, следовавшего по тому же маршруту.

В крайней правой полосе на улице Красной перед перекрестком стоял легковой автомобиль, шофер одной из маршруток решил объехать его, вырулив на середину зауженной из-за снега проезжей части. Второй маршрутчик рискнул обогнать сразу обоих и вырулил на единственную встречную полосу.

«Как можно так ездить на общественном транспорте и возить людей!?», «Ничего не меняется! Как они гоняли меж собой, так и гоняют. Как будто картошка в салоне», «Чую, на конечной бои без правил будут», «Пора, наверное, уже вводить статью «намеренное создание аварийной ситуации» и лишать права управления категорией пожизненно, почувствовал себя гонщиком за рулем маршрутного транспортного средства категории D, будь добр, больше не садись. Что у него вообще в голове было в этот момент, куда он собирался ехать, на красный или третьим рядом встать??!», «Пока зарплата будет зависеть от выручки, эти смертники так и будут летать», - высказались пользователи, обсуждая ситуацию.

22 января водитель маршрутки № 39 чуть не сбил женщину на пешеходном переходе в Арбекове. Видео с места было выложено в Сеть, во время мониторинга сотрудники ГИБДД его заметили и взяли в работу. Нарушителя нашли, за проезд на запрещающий сигнал светофора его оштрафовали на 1 000 рублей.