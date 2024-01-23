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Автохамы

В Пензе наказали маршрутчика, едва не сбившего женщину

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Госавтоинспекция нашла и наказала водителя маршрутки № 39, который днем 22 января чуть не сбил женщину на пешеходном переходе в Арбекове.

На записи с места видно, что микроавтобус пронесся по проспекту Строителей возле ТЦ «Онежский» на красный сигнал светофора прямо перед носом у горожанки, которая приготовилась шагнуть на проезжую часть.

Видео было выложено в Сеть, во время мониторинга сотрудники ГИБДД его заметили и взяли в работу.

«По итогам проведения административного расследования нарушитель был установлен. Им оказался житель Бессоновского района 1971 года рождения», - рассказали в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

За проезд на запрещающий сигнал светофора мужчину оштрафовали на 1 000 рублей.

«Госавтоинспекция благодарит граждан за их неравнодушное отношение к культуре вождения на дорогах, а также призывает всех участников дорожного движения соблюдать ПДД», - говорится в сообщении УГИБДД.

Источник фото - группа «Сова Пенза авто».

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