Дела тянули вперед: водитель забыл о правилах на улице Калинина

Читатель прислал в рубрику «Автохамы» сетевого издания «ПензаИнформ» видеофакт нарушения правил дорожного движения на пересечении улиц Калинина и Лермонтова.
Запись сделана на регистратор горожанина в 10:55 вторника, 31 октября.
В объектив попал Range Rover с госномером М999СУ/58, водитель которого спешил в сторону центра. Он промчался по полосе встречного движения, чтобы обойти автомобилистов, остановившихся на красный сигнал светофора.
Затем нарушитель тоже затормозил, но уже за стоп-линией, у самого пешеходного перехода.
«Видимо, важные дела так его тянули вперед, что умчался на красный. Надеюсь, он не заметил за собой нарушений, погрузившись в глубокие думы о судьбах простых пензенцев», - прокомментировал видео автор.
В конце августа обгон на пешеходном переходе на улице Лермонтова едва не закончился ДТП. Под колеса нарушителя могла попасть девушка, которая не заметила машину из-за остановившегося транспорта.
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