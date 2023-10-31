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Автохамы

Дела тянули вперед: водитель забыл о правилах на улице Калинина

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Читатель прислал в рубрику «Автохамы» сетевого издания «ПензаИнформ» видеофакт нарушения правил дорожного движения на пересечении улиц Калинина и Лермонтова.

Запись сделана на регистратор горожанина в 10:55 вторника, 31 октября.

В объектив попал Range Rover с госномером М999СУ/58, водитель которого спешил в сторону центра. Он промчался по полосе встречного движения, чтобы обойти автомобилистов, остановившихся на красный сигнал светофора.

Затем нарушитель тоже затормозил, но уже за стоп-линией, у самого пешеходного перехода.

«Видимо, важные дела так его тянули вперед, что умчался на красный. Надеюсь, он не заметил за собой нарушений, погрузившись в глубокие думы о судьбах простых пензенцев», - прокомментировал видео автор.

В конце августа обгон на пешеходном переходе на улице Лермонтова едва не закончился ДТП. Под колеса нарушителя могла попасть девушка, которая не заметила машину из-за остановившегося транспорта.

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