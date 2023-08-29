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Автохамы

Обгон на улице Лермонтова едва не закончился травмами пешехода

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На улице Лермонтова случайность и внимательность водителя уберегли пешехода от ДТП. Видео опасного момента на дороге прислал читатель в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ».

Кадры были сделаны его видеорегистратором во вторник, 29 августа, в 10:49.

Водитель ехал по Лермонтова со стороны улицы Кирова и остановился напротив художественного училища перед нерегулируемой зеброй, чтобы пропустить пешеходов. Одна из девушек пересекла дорогу, направляясь к скверу Лермонтова, другая шагнула на проезжую часть со стороны сквера.

Именно она едва не попала под иномарку, водитель которой решил пойти на обгон на пешеходном переходе. Он не заметил девушку из-за стоящей машины и мог сбить ее.

«Я увидел, что сзади летит по встречке, и просигналил девочке. Помогло. Девочка перекрестилась, а тот нарушитель даже не тормозил», - рассказал редакции читатель.

Девушка действительно быстро отреагировала на сигнал и вернулась назад. ДТП удалось избежать.

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