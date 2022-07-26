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Автохамы

Владелец Renault решил, что лучшая парковка в Пензе - это тротуар

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В рубрику «Автохамы» сетевого издания «ПензаИнформ» пришло сообщение еще об одном автовладельце, нашедшем своей «ласточке» удобное, по его мнению, место для стоянки.

Правда, при этом хозяин белоснежного Renault Kaptur с «красивым» номером абсолютно пренебрег интересами пешеходов, для которых предназначена асфальтированная дорожка. Человек средней комплекции, не стесненный в движениях, конечно, сможет обойти машину, не наступив на газон. А вот родителю с коляской, ребенку на велосипеде или самокате или подслеповатому пожилому лицу с клюшкой преодолеть пространство вдоль правой стороны машины весьма непросто.

Автомобиль попал в объектив камеры бдительной жительницы Пензы. Она сфотографировала машину и отправила снимок в редакцию.

«24 июля в 10:47 на ул. Крупской, 9, автомобиль с госномером Р555РО/58 стоял на тротуаре», - уточнила горожанка время и место нарушения.

В Пензе автохамы нередко ставят свои машины на пешеходных дорожках и тротуарах. Так, 17 июля житель областного центра запечатлел ВАЗ-2107, занявший проход у дома № 4 на улице Глазунова. По словам автора снимка, владелец «семерки» поступает так постоянно, невзирая на свободные места на парковке.

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Гость||

и дальше будет так делать, ибо никто его не накажет

Гость||

За то, чтобы только сфоткать такой номер, автор снимка должен заплатить владельцу авто не меньше 5 т.р.

Гость||

Гость писал(a):

За то, чтобы только сфоткать такой номер, автор снимка должен заплатить владельцу авто не меньше 5 т.р.
а номера говорят что три раза по 5!

Гость||

Гость писал(a):

За то, чтобы только сфоткать такой номер, автор снимка должен заплатить владельцу авто не меньше 5 т.р.
на каком основании? фото дело легкое и воздушное, навел камеру и все..........кто запретит и как? а дальше круто ты попал в тик ток, ты звезда

Гость||

Скорее всего очередная овца которых в Пензе уже половина.

Гость||

хамство некоторых зашкаливает а гвоздиком поучи будут вопить ой мое имущество, побегут жаловаться в полицию

Гость||

нипеля ему скрутить

Гость||

надо залесть на крушу и насрать пусть с кучкой катается над головой

Гость||

Одна болтовня и советы.. а где дела от этих как-бы помягче назвать, учителей.. ссыте наставники. Тогда и нечего лишний раз писать... отвлекать внимания от этих фактов.

Имя: Гость
Комментарий:

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