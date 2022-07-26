Владелец Renault решил, что лучшая парковка в Пензе - это тротуар

26.07.2022 | 13:27

В рубрику «Автохамы» сетевого издания «ПензаИнформ» пришло сообщение еще об одном автовладельце, нашедшем своей «ласточке» удобное, по его мнению, место для стоянки.

Правда, при этом хозяин белоснежного Renault Kaptur с «красивым» номером абсолютно пренебрег интересами пешеходов, для которых предназначена асфальтированная дорожка. Человек средней комплекции, не стесненный в движениях, конечно, сможет обойти машину, не наступив на газон. А вот родителю с коляской, ребенку на велосипеде или самокате или подслеповатому пожилому лицу с клюшкой преодолеть пространство вдоль правой стороны машины весьма непросто.

Автомобиль попал в объектив камеры бдительной жительницы Пензы. Она сфотографировала машину и отправила снимок в редакцию.

«24 июля в 10:47 на ул. Крупской, 9, автомобиль с госномером Р555РО/58 стоял на тротуаре», - уточнила горожанка время и место нарушения.

В Пензе автохамы нередко ставят свои машины на пешеходных дорожках и тротуарах. Так, 17 июля житель областного центра запечатлел ВАЗ-2107, занявший проход у дома № 4 на улице Глазунова. По словам автора снимка, владелец «семерки» поступает так постоянно, невзирая на свободные места на парковке.