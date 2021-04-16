В Пензе неизвестный водитель дважды проехал на красный

16.04.2021 | 10:42

В Пензе водитель легкового автомобиля грубо нарушил ПДД, дважды проехав на запрещающий сигнал светофора. Инцидент произошел на проспекте Строителей, в районе остановки «Могилевский дворик», и попал в объектив видеорегистратора.

Записью поделился один из участников группы «АВТОХАМ ПЕНЗА».

На кадрах - черная иномарка, двигавшаяся в направлении центра города. Перед светофором, на котором горел красный сигнал, ее водитель притормозил, а затем объехал переходивших проезжую часть пешеходов и двинулся дальше.

Менее чем через 100 м он вновь нарушил ПДД, проигнорировав запрещающий сигнал светофора.

В комментариях интернет-пользователи осудили поступок водителя, саркастически высказавшись по поводу причин, которые могли заставить его так спешить.

Подобные нарушения допускают на этом участке и водители общественного транспорта. Так, в августе 2020 года на красный здесь дважды проехала маршрутка № 39.