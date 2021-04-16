Сетевое издание|18+|Пятница|16 апр 2021|12:22
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+19oC
Завтра | Облачно |

Автохамы

В Пензе неизвестный водитель дважды проехал на красный

Печать

В Пензе водитель легкового автомобиля грубо нарушил ПДД, дважды проехав на запрещающий сигнал светофора. Инцидент произошел на проспекте Строителей, в районе остановки «Могилевский дворик», и попал в объектив видеорегистратора.

Записью поделился один из участников группы «АВТОХАМ ПЕНЗА».

На кадрах - черная иномарка, двигавшаяся в направлении центра города. Перед светофором, на котором горел красный сигнал, ее водитель притормозил, а затем объехал переходивших проезжую часть пешеходов и двинулся дальше.

Менее чем через 100 м он вновь нарушил ПДД, проигнорировав запрещающий сигнал светофора.

В комментариях интернет-пользователи осудили поступок водителя, саркастически высказавшись по поводу причин, которые могли заставить его так спешить.

Подобные нарушения допускают на этом участке и водители общественного транспорта. Так, в августе 2020 года на красный здесь дважды проехала маршрутка № 39.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

0
0
0
0
 
Гость||

Сынок чей-нибудь с прокурорской ксивой.

Гость||

Ничо ему не будет, это ж не девятка на тротуаре...

Гость||

По сравнению с вождением таксистов - это даже не нарушение....

Гость||

Ну, обосрался человек,домой спешил штаны поменять. понять и простить

Гость||

Гость писал(a):

Сынок чей-нибудь с прокурорской ксивой.
Иногда дурачок за рулем - это просто дурачок,и не надо искать тайный смысл

Гость||

Укажите его рег знак пожалуйста

Гость||

Гость писал(a):

Укажите его рег знак пожалуйста
Номер только по дорожным камерам пробивать. Видеорегистратор - дерьмо. Качество - дерьмо. Никакого номера там и близко не видно. Автор ролика - дерьмоед.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

саркастически высказавшись по поводу причин, которые могли заставить его так спешить
коричневый код?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте