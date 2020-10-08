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Автохамы

В Терновке водителей не смутила сплошная и пешеходный переход

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Пензенского автомобилиста поразили водители, нарушившие правила дорожного движения на Петровской улице. Видео, запечатлевшее обгон по встречной полосе на пешеходном переходе, он выложил в четверг, 8 октября, в социальной сети «ВКонтакте».

По словам автора, кадры были сделаны в тот же день.

«Напротив детского сада. Два водятла, вы куда прете-то? Вас не смущает сплошная и пешеходный?» - задал вопрос нарушителям автор.

В объектив его камеры попали два автомобилиста, проигнорировавшие правила. Госномера их транспортных средств Р715СУ/58 и Р654УХ/58. Переходившие дорогу горожане и другие машины на полосе встречного движения им не помешали. По словам автора, нарушителей было больше.

«Остальным проскочившим повезло, далеко для съемки было», - пояснил он.

Торопливые водители часто становятся героями роликов пензенцев. Так, 16 сентября на трассе М5, у магазина «Дельфин», водитель ВАЗ-2115 не захотел ждать разрешающего сигнала светофора и обогнал остановившуюся впереди машину по полосе встречного движения.

Видео vk.com/avtohampenza.

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Гость||

Кто первый напишет "Стукач"- тот лох!

Гость||

Так то ты первый и написал уже)

Гость||

лошара всех опередил

Гость||

Там таких водятлов с нетрадиционной ориентацией за утро штук по 50 бывает. Вот где Клондайк для ГИБДД!

Гость||

Дикари. Что у человека в бошке должно быть, чтобы так ехать? И что должно быть в бошке у того, кто пропускает? Ему очень надо пусть проезжает, а мы все тут так просто постоять вдоль забора собрались?

Гость||

Дикари. Что у человека в бошке должно быть, чтобы так ехать? И что должно быть в бошке у того, кто пропускает? Ему очень надо пусть проезжает, а мы все тут так просто постоять вдоль забора собрались?

Гость||

Без Курчатова расслабились.Он бы навел там порядок железной рукой.

Имя: Гость
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