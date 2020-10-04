В Пензе водитель пронесся на красный свет по встречной полосе

04.10.2020 | 12:28

Горожанин Андрей прислал в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru кадры со своего видеорегистратора, запечатлевшие нарушение правил дорожного движения в микрорайоне Арбеково.

Ролик был сделан 16 сентября в 7:36.

Автор кадров двигался по трассе М5. У магазина «Дельфин» он остановился на запрещающий сигнал светофора. Через секунду водитель ВАЗ-2115 с госномером Р745МО/58, притормозивший перед ним, вырулил на полосу встречного движения, объезжая стоявшую впереди машину, и проехал на красный свет.

Подобные нарушения пензенские автолюбители допускают нередко. Так, 22 сентября на пересечении улиц Свердлова и Куйбышева запрещенные маневры совершил водитель Toyota. Он обогнал остановившиеся на светофоре автомобили по полосе встречного движения и выехал далеко за стоп-линию.