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Автохамы

В Пензе водитель пронесся на красный свет по встречной полосе

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Горожанин Андрей прислал в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru кадры со своего видеорегистратора, запечатлевшие нарушение правил дорожного движения в микрорайоне Арбеково.

Ролик был сделан 16 сентября в 7:36.

Автор кадров двигался по трассе М5. У магазина «Дельфин» он остановился на запрещающий сигнал светофора. Через секунду водитель ВАЗ-2115 с госномером Р745МО/58, притормозивший перед ним, вырулил на полосу встречного движения, объезжая стоявшую впереди машину, и проехал на красный свет.

Подобные нарушения пензенские автолюбители допускают нередко. Так, 22 сентября на пересечении улиц Свердлова и Куйбышева запрещенные маневры совершил водитель Toyota. Он обогнал остановившиеся на светофоре автомобили по полосе встречного движения и выехал далеко за стоп-линию.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

. Через секунду водитель ВАЗ-2115 с госномером Р745МО/58, притормозивший перед ним, вырулил на полосу встречного движения, объезжая стоявшую впереди машину, и проехал на красный свет.[/quote

Лишить к фуям ВУ на всю оставшуюся жизнь

Гость||

Опоздун

Гость||

Стукачи,он же никому не помешал.сами стойте на своих светофорах.

Имя: Гость
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