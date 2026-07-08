Торопливый водитель нарушил правила на улице Лермонтова

В среду, 8 июля, на улице Лермонтова в Пензе видеорегистратор зафиксировал факт нарушения правил дорожного движения водителем автомобиля Peugeot. Кадры автор прислал в рубрику «Автохамы» портала PenzaInform.ru.

Владелец регистратора пересекал пешеходный переход в районе Учительского сквера на разрешенный сигнал светофора.

Табло отсчитывало последние 6 секунд, когда торопящийся водитель Peugeot с госномером У905АВ/58 пошел на обгон. Он пересек сплошную линию, проехал зебру и последовал далее по полосе встречного движения.

«Возможно, посмотрит на свой маневр со стороны», - прокомментировал ролик автор.

Ранее в Пензе нашли и наказали водителя, который промчался по верхней части пешеходной улицы Московской.