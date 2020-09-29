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Автохамы

А я звезда: на ул. Свердлова водитель не захотел ждать за стоп-линией

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В понедельник, 28 сентября, пензенец Михаил прислал в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru видеофакт нарушений правил дорожного движения на пересечении улиц Свердлова и Куйбышева.

На кадрах, сделанных видеорегистратором 22 сентября в 17:03, запечатлен светофор на перекрестке. Автомобилист тормозит на желтый сигнал.

Через несколько секунд его машину объезжает по полосе встречного движения водитель Toyota с госномером К632УК/58. Нарушитель выезжает на красный свет на зебру, пересекая стоп-линию, и останавливается.

«Все люди как люди, а я звезда», - резюмировал автор кадров.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

На кол прилюбодея!

Гость||

Дуракам можно, не ругайте юродивых, они не осознают тяжести своего поведения

Гость||

У него коронопонос.

Гость||

Гость писал(a):

У него коронопонос.
И маска на жопе переполнилась.

Гость||

У многих водителей тойот больная голова от "крутости" собственных автомобилей

Гость||

Про водителей бмв можно скромно промолчать)))

Гость||

Гость писал(a):

У многих водителей тойот больная голова от "крутости" собственных автомобилей
Это прям синдром какой-то - смотрите, у меня тоже типа крутая машина.

Гость||

Гость писал(a):

Про водителей бмв можно скромно промолчать)))
Можно, ибо водят гораздо спокойнее.

Гость||

Давно пора на все перекрёстки установить камеры за красный и разметку!

Гость||

Поддерживаю. Сплошная, стоп-линия, красный. Город озолотится.

Гость||

И пешеходы, переходящие улицу не по пешеходному переходу.

Гость||

Ну родился неполноценным, а жизнь мозгов не добавила!

Гость||

на пересечении Ростовской и Терновского постоянно так делают

Гость||

Еду, сижу в телефоне... Ту опа: машина вперди стоит. Тормозиь позно, да и телефон могу выронить. объезжяю по встречке. Каки претензии.

Гость||

Это молодежь так ездит, которые приобрели ВУ сомнительным образом. Есть мнение, что они даже не учились

Имя: Гость
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