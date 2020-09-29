А я звезда: на ул. Свердлова водитель не захотел ждать за стоп-линией

29.09.2020 | 08:48

В понедельник, 28 сентября, пензенец Михаил прислал в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru видеофакт нарушений правил дорожного движения на пересечении улиц Свердлова и Куйбышева.

На кадрах, сделанных видеорегистратором 22 сентября в 17:03, запечатлен светофор на перекрестке. Автомобилист тормозит на желтый сигнал.

Через несколько секунд его машину объезжает по полосе встречного движения водитель Toyota с госномером К632УК/58. Нарушитель выезжает на красный свет на зебру, пересекая стоп-линию, и останавливается.

«Все люди как люди, а я звезда», - резюмировал автор кадров.