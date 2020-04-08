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Автохамы | Пензенские водители стали пренебрегать ПДД на пустынных дорогах

08.04.2020|13:17
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Из-за карантина и самоизоляции на улицах Пензы стало значительно меньше машин, и некоторые водители начали пренебрегать правилами дорожного движения.

Так, утром среды, 8 апреля, один из автомобилистов на Nissan Qashqai, двигаясь по улице Тарханова со стороны Измайлова на Маяке, проигнорировал красный сигнал светофора и выполнил левый поворот во двор.

Беспечный поступок торопливого водителя попал на камеру видеорегистратора более бдительного шофера, который выложил запись в группу «Автохамы» социальной сети «ВКонтакте».

Некоторые пользователи, комментируя пост, сочли, что повод пустяковый и недостоин внимания, однако неоспорим факт, что даже при условии отсутствия других машин автомобилисты должны помнить о ПДД.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость|08.04.2020 13:35|

#никомунепомешал

Еще вопросы?!

Гость|08.04.2020 13:43|

Гость писал(a):

Еще вопросы?!
Почему автомобилисты утратили связь с реальностью и как их вернуть в реальный мир?

Гость|08.04.2020 13:45|

Штрафовать! Только наказание рублем возвращает их в реальный мир.

Гость|08.04.2020 13:49|

Гость писал(a):

Штрафовать! Только наказание рублем возвращает их в реальный мир.
Штрафы у нас слишком мягкие. Наши штрафы скорее раззадоривают водителей нежели дисциплинируют.

Гость|08.04.2020 14:01|

Когда помешает, то будет поздно. Надо лишать.

Гость|08.04.2020 14:06|

Автомобиль - это орудие преступления. Можно бесконечно штрафовать и осуждать. А можно изъять орудие преступления и пустить автомобиль с молотка. 5% от продажи государству и 95% на помощь больным детям. В итоге количество нарушителей ПДД снизится и деньги на лечение детей всегда будут.

Гость|08.04.2020 14:22|

Бараны и до карантина так ездили - ничего нового.

Гость|08.04.2020 14:25|

Гость писал(a):

#никомунепомешал

Еще вопросы?!

Вопросов нет, есть предложение - выкинуть ВУ в мусорку и больше не выезжать на ДОПы.

Имя: Гость
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