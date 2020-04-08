08.04.2020 | 13:17

Из-за карантина и самоизоляции на улицах Пензы стало значительно меньше машин, и некоторые водители начали пренебрегать правилами дорожного движения.

Так, утром среды, 8 апреля, один из автомобилистов на Nissan Qashqai, двигаясь по улице Тарханова со стороны Измайлова на Маяке, проигнорировал красный сигнал светофора и выполнил левый поворот во двор.

Беспечный поступок торопливого водителя попал на камеру видеорегистратора более бдительного шофера, который выложил запись в группу «Автохамы» социальной сети «ВКонтакте».

Некоторые пользователи, комментируя пост, сочли, что повод пустяковый и недостоин внимания, однако неоспорим факт, что даже при условии отсутствия других машин автомобилисты должны помнить о ПДД.

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