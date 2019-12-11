11.12.2019 | 09:19

Во вторник, 10 декабря, пензенец Денис прислал в рубрику «Автохамы» на портале «ПензаИнформ» видео, запечатлевшее нарушение правил дорожного движения водителем автомобиля Opel на Тернопольской улице.

По словам горожанина, запись была сделана около 14:00 10 декабря. Местом инцидента стал пешеходный переход возле гимназии № 13.

На кадрах можно видеть, что перед зеброй автомобили остановились на красный сигнал светофора и направляющиеся в учреждение дети начали пересекать проезжую часть. Однако для водителя иномарки запрещающим цвет регулировщика не стал. Притормозить он нужным не счел.

Такие нарушения правил дорожного движения в областном центре весьма часты. Так, видеофакты аналогичных происшествий горожане присылали в рубрику «Автохамы» 17 и 11 октября. Первый случай был на улице Лермонтова, второй - на Володарского.