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Автохамы | В Пензе водитель проигнорировал светофор около гимназии

11.12.2019|09:19
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Во вторник, 10 декабря, пензенец Денис прислал в рубрику «Автохамы» на портале «ПензаИнформ» видео, запечатлевшее нарушение правил дорожного движения водителем автомобиля Opel на Тернопольской улице.

По словам горожанина, запись была сделана около 14:00 10 декабря. Местом инцидента стал пешеходный переход возле гимназии № 13.

На кадрах можно видеть, что перед зеброй автомобили остановились на красный сигнал светофора и направляющиеся в учреждение дети начали пересекать проезжую часть. Однако для водителя иномарки запрещающим цвет регулировщика не стал. Притормозить он нужным не счел.

Такие нарушения правил дорожного движения в областном центре весьма часты. Так, видеофакты аналогичных происшествий горожане присылали в рубрику «Автохамы» 17 и 11 октября. Первый случай был на улице Лермонтова, второй - на Володарского.

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Гость|11.12.2019 09:42|

ВОТ ТАК ГИБНУТ НАШИ ДЕТИ НА ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДАХ.

Уважаемый губернатор!!!

Когда нведут порядок на пешеходных переходах? Вы отвечаете за город

Гость|11.12.2019 09:50|

Да может просто бухой в хлам.

Гость|11.12.2019 09:53|

Надо было догнать, и "объяснить" что он не прав

Гость|11.12.2019 10:12|

Гость писал(a):

Надо было догнать, и "объяснить" что он не прав
Многих догонял?

Гость|11.12.2019 10:18|

Гость писал(a):

ВОТ ТАК ГИБНУТ НАШИ ДЕТИ НА ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДАХ.
это какие дети гибнут на пешедохных переходах возле школ,пример приведи. сам что ли придумал?

Гость|11.12.2019 10:21|

Погибнут родственники,вспомнишь! Смерь у каждого за спиной,не кликай . Бог всё видит и отдаёт потом.

Гость|11.12.2019 10:22|

Гость писал(a):

это какие дети гибнут на пешедохных переходах возле школ,пример приведи.
Поздно будет сопли жевать когда будет пример.

Гость|11.12.2019 10:33|

а разве за это что-то ему будет?

Гость|11.12.2019 10:37|

Гость|11.12.2019 09:42|

ВОТ ТАК ГИБНУТ НАШИ ДЕТИ НА ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДАХ.

Уважаемый губернатор!!!

Когда нведут порядок на пешеходных переходах? Вы отвечаете за город///

Губернатор отвечает за область. В ГОРОДЕ - МЭР и городская администрация

Гость|11.12.2019 10:37|

Гость писал(a):

Погибнут родственники,вспомнишь! Смерь у каждого за спиной,не кликай . Бог всё видит и отдаёт потом.
мы не увидели примеров,не уходи от вопроса

Гость|11.12.2019 10:38|

Гость писал(a):

это какие дети гибнут на пешедохных переходах возле школ,пример приведи.

Поздно будет сопли жевать когда будет пример.

тогда и не выдумывай херню

Гость|11.12.2019 10:48|

В городе и области 1-2 человека в среднем сбивают на пешеходных переходах в день (херня?)

Гость|11.12.2019 10:52|

Гость писал(a):

тогда и не выдумывай херню
Херню исполнил водитель опеля на видео.

Гость|11.12.2019 11:02|

Гость писал(a):

тогда и не выдумывай херню

Херню исполнил водитель опеля на видео.

кого то убил? никомунепомешал. а от ответа ты ушел

Гость|11.12.2019 11:02|

В Пензе автобус сбил 11-летнего мальчика возле школы

Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Автономной.

Имя: Гость
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