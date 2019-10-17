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Автохамы | Пензенец снял на видео промчавшегося на красный свет гонщика

17.10.2019|16:08
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В четверг, 17 октября, в рубрику «Автохамы» портала «ПензаИнформ» поступила видеозапись нарушения правил дорожного движения на улице Лермонтова.

Назвавшийся Сергеем горожанин зафиксировал, как легковой автомобиль с госномером Р560АТ/58 проезжает пешеходный переход на красный сигнал светофора. В это время по зебре проходят горожане, в том числе мама с коляской.

По словам автора, запись была сделана около 15:30 в среду, 16 октября. Гонщик, вылетевший на красный, мужчину испугал и насторожил.

Аналогичное нарушение было зафиксировано на улице Володарского утром 11 октября. Водитель Renault Sandero проехал на красный, затем пересек зебру и остановился сразу за ней.

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Гость|17.10.2019 16:27|

По ходу он дольтоник. Или просто уколотый. Других слов трудно подобрать

Гость|17.10.2019 16:31|

он просто конченный ушлёпок!

Гость|17.10.2019 16:32|

Он же на ведре передвигается, естественно он уколотый.

Гость|17.10.2019 16:33|

Фальстарт. Дисквалификация на пол-года исправит ситуацию.)))

Гость|17.10.2019 16:34|

Господа, ну что вы право. Он же никому не помешал!

Гость|17.10.2019 16:35|

Ему из своего таза стыдно в глаза людям смотреть, вот он и не остановился.

Гость|17.10.2019 16:38|

Сразу вспомнились слова главы МИД Лаврова

Гость|17.10.2019 16:48|

Гость писал(a):

приораст
Классический.

Гость|17.10.2019 16:54|

Гость писал(a):

Гость|17.10.2019 16:32|

Он же на ведре передвигается, естественно он уколотый.

Разумеется,из окна троллейбуса тебе виднее у кого ведро,а у кого машина.

Гость|17.10.2019 17:14|

Там таких полно.

Гость|17.10.2019 17:21|

Гость писал(a):

Разумеется,из окна троллейбуса тебе виднее у кого ведро,а у кого машина.
Ну наконец то камент про окно троллейбуса! По себе людей не судят, бедолага.

Гость|17.10.2019 17:35|

Дуракам закон не писан!

Гость|17.10.2019 17:45|

Гость писал(a):

приораст
это заболевание, которое поражает поциков при покупке приоры, при котором отключается мозг и включается нетрадиционный ксенон

Гость|17.10.2019 17:48|

Гость писал(a):

приораст

это заболевание, которое поражает поциков при покупке приоры, при котором отключается мозг и включается нетрадиционный ксенон

Да, лечится через ДТП.

Имя: Гость
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