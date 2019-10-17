17.10.2019 | 16:08

В четверг, 17 октября, в рубрику «Автохамы» портала «ПензаИнформ» поступила видеозапись нарушения правил дорожного движения на улице Лермонтова.

Назвавшийся Сергеем горожанин зафиксировал, как легковой автомобиль с госномером Р560АТ/58 проезжает пешеходный переход на красный сигнал светофора. В это время по зебре проходят горожане, в том числе мама с коляской.

По словам автора, запись была сделана около 15:30 в среду, 16 октября. Гонщик, вылетевший на красный, мужчину испугал и насторожил.

Аналогичное нарушение было зафиксировано на улице Володарского утром 11 октября. Водитель Renault Sandero проехал на красный, затем пересек зебру и остановился сразу за ней.