В пятницу, 11 октября, в рубрику «Автохамы» портала Penzainform.ru пришла видеозапись грубого нарушения правил дорожного движения, зафиксированная утром того же дня.
Видеорегистратор запечатлел, как автомобиль Renault Sandero с государственным знаком О656ХН/58 движется по улице Володарского по направлению от Пушкина к Максима Горького.
В 8:51 на регулируемом пешеходном переходе водитель игнорирует табличку «Стоп» и проезжает на красный сигнал светофора, затем пересекает зебру и останавливается сразу за ней.
«Прошу помочь водителю, который не различает цвета. В следующий раз под угрозой может быть чье-то здоровье», - написал автор видео.
правильно. раз инспекторов не хватает - пусть граждане помогут "объяснить" забывчивым ПДД. через кошелек всегда доходит лучше