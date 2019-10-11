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Автохамы | В Пензе водитель Renault не обратил внимания на красный свет

11.10.2019|12:18
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В пятницу, 11 октября, в рубрику «Автохамы» портала Penzainform.ru пришла видеозапись грубого нарушения правил дорожного движения, зафиксированная утром того же дня.

Видеорегистратор запечатлел, как автомобиль Renault Sandero с государственным знаком О656ХН/58 движется по улице Володарского по направлению от Пушкина к Максима Горького.

В 8:51 на регулируемом пешеходном переходе водитель игнорирует табличку «Стоп» и проезжает на красный сигнал светофора, затем пересекает зебру и останавливается сразу за ней.

«Прошу помочь водителю, который не различает цвета. В следующий раз под угрозой может быть чье-то здоровье», - написал автор видео.

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Гость|11.10.2019 12:49|

правильно. раз инспекторов не хватает - пусть граждане помогут "объяснить" забывчивым ПДД. через кошелек всегда доходит лучше

Гость|11.10.2019 12:51|

Гость писал(a):

правильно. раз инспекторов не хватает - пусть граждане помогут "объяснить" забывчивым ПДД. через кошелек всегда доходит лучше
сразу видно лоха без авто

Гость|11.10.2019 13:02|

Там пассажиру очень надо было у зебры выйти и перейти, какой тут еще красный свет? Никому же не помешал...

Гость|11.10.2019 13:07|

Гость писал(a):

сразу видно лоха без авто
Ну значит нелох с авто расстанется с 1тр без стонов и сожалений :)

Имя: Гость
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