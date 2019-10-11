11.10.2019 | 12:18

В пятницу, 11 октября, в рубрику «Автохамы» портала Penzainform.ru пришла видеозапись грубого нарушения правил дорожного движения, зафиксированная утром того же дня.

Видеорегистратор запечатлел, как автомобиль Renault Sandero с государственным знаком О656ХН/58 движется по улице Володарского по направлению от Пушкина к Максима Горького.

В 8:51 на регулируемом пешеходном переходе водитель игнорирует табличку «Стоп» и проезжает на красный сигнал светофора, затем пересекает зебру и останавливается сразу за ней.

«Прошу помочь водителю, который не различает цвета. В следующий раз под угрозой может быть чье-то здоровье», - написал автор видео.