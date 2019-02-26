26.02.2019 | 11:42

В субботу, 23 февраля, в Пензенской области были застрелены еще два серых хищника.

В целом с начала сезона охоты на пушную дичь, открывшегося в регионе 1 октября прошлого года, было убито более 20 волков в Лунинском, Городищенском, Никольском районах.

На этот раз охотники застрелили волка и волчицу, обитавших в Лунинском районе.

«Данная работа проводится в целях предотвращения угрозы возникновения и распространения болезней животных, нанесения ущерба здоровью граждан, объектам животного мира и среде их обитания», - сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

По оценке специалистов, зимой число серых хищников возрастает. Голод гонит их в более сытые в плане дичи чащобы. В поисках корма они прибегают из соседних регионов и наносят вред охотничьим хозяйствам.