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Общество | В Лунинском районе охотники застрелили волка и волчицу

26.02.2019|11:42
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В субботу, 23 февраля, в Пензенской области были застрелены еще два серых хищника.

В целом с начала сезона охоты на пушную дичь, открывшегося в регионе 1 октября прошлого года, было убито более 20 волков в Лунинском, Городищенском, Никольском районах.

На этот раз охотники застрелили волка и волчицу, обитавших в Лунинском районе.

«Данная работа проводится в целях предотвращения угрозы возникновения и распространения болезней животных, нанесения ущерба здоровью граждан, объектам животного мира и среде их обитания», - сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

По оценке специалистов, зимой число серых хищников возрастает. Голод гонит их в более сытые в плане дичи чащобы. В поисках корма они прибегают из соседних регионов и наносят вред охотничьим хозяйствам.

Источник — фото: minleshoz.pnzreg.ru
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Гость|26.02.2019 12:14|

Чёт похоже справа Чупакабра Штоль?

Гость|26.02.2019 12:54|

Волки-это как раз санитары леса. Подчищают больных и слабых животных. А вы их отстреливаете. Урон лесу наносят охотники.

Гость|26.02.2019 13:05|

Старая байка про санитаров леса уже не проходит. Режут они всех подряд.

Имя: Гость
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