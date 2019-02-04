04.02.2019 | 12:39

Следственное управление опубликовало информацию о количестве особо тяжких преступлений, совершенных в Пензенской области в январе 2019 года.

За прошедший месяц следственные подразделения возбудили четыре уголовных дела по убийствам.

В деревне Немчиновке Колышлейского района 31-летний местный житель зарезал 39-летнего мужчину из Пензенского района, приревновавшего свою женщину. В селе Пушанино Белинского района 31-летняя женщина нанесла не менее 35 ножевых ранений 43-летнему мужу, высказывавшему ей претензии. В селе Индерка Сосновоборского района мужчина во время конфликта убил дочь.

Еще четыре дела были возбуждены по фактам умышленного причинения вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Так, в Пензе за несколько часов до Нового года 54-летний мужчина избил 51-летнюю сожительницу за то, что она встретилась в кафе с одноклассником. 1 января проспавшийся горожанин нашел женщину мертвой.

Еще одно из преступлений этого рода произошло в селе Казачья Пелетьма Лунинского района. 18-летняя девушка, участвовавшая в застолье, так избила 39-летнюю женщину, что она скончалась от тупой травмы живота, осложнившейся острой кровопотерей.

Для сравнения: в январе 2018-го было зарегистрировано 9 убийств и 3 факта умышленного причинения вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

«Уголовные дела по факту совершения изнасилований не возбуждались. В первом месяце прошлого года было зарегистрировано одно такое преступления», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.