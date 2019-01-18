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Криминал | 18-летняя жительница Лунинского района созналась в особо тяжком преступлении

18.01.2019|14:53
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18-летняя жительница Лунинского района задержана по подозрению в особо тяжком преступлении. Ей инкриминируется умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

По данным следствия, жительница села Казачья Пелетьма попросила 28-летнего местного жителя, ранее судимого, отремонтировать ей антенну телевизора. Вечером 6 января он пришел к ней вместе с девушкой, которая до совершеннолетия состояла на учете за административные правонарушения.

В доме уже были гости, и после ремонта пара присоединилась к застолью.

Вскоре сидевшая за столом пара начала высказывать 39-летней подруге претензии по поводу ее образа жизни. Разгорелся конфликт, который перешел в драку. Мужчина, ранее судимый, попытался задушить хозяйку, а девушка стащила оппонентку с кровати на пол и начала избивать. Один из ударов ногой пришелся в живот. В тот же вечер женщина скончалась от тупой травмы живота, осложнившейся острой кровопотерей.

«Сообщение о насильственной смерти женщины поступило в полицию. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Девушка в содеянном созналась, она заключена под стражу. Мужчина обвиняется в угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

«Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», - проинформировала старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Источник — фото: penza.sledcom.ru
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Гость|18.01.2019 15:08|

Так жить нельзя!

Гость|18.01.2019 15:09|

Теперь бухать не будет. Боярку им по 3 рубля.

Гость|18.01.2019 15:51|

Фу, лучше сдохнуть, чем так жить.

Гость|18.01.2019 15:55|

Тьфу-ты, думал в репостах призналась, а тут мелочевка какая-то.

Имя: Гость
Комментарий:

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