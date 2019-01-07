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Криминал | В Пензе мужчина признался, что забил возлюбленную из ревности

07.01.2019|16:03
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Не только любви, но и ревности все возрасты покорны. 54-летний пензенец не смог простить своей сожительнице визит к знакомому и избил ее до смерти. Все произошло в квартире на улице Ладожской.

«За несколько часов до Нового года мужчина уснул. Когда он проснулся, сожительница рассказала ему, что ходила в близлежащее кафе, где встретила своего одноклассника. Со слов женщины, она пошла к нему домой, где они вместе распивали алкоголь.

На этой почве между сожителями возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес не менее 10 ударов руками и ногами по голове и телу женщины», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

После проведенной кулаками «воспитательной работы» он лег спать, а уже первого января, проснувшись, понял, что пассия не подает признаков жизни. Мужчина пошел к соседке, которая вызвала скорую помощь.

«Судебно-медицинской экспертизой установлено, что смерть 51-летней женщины наступила от закрытой черепно-мозговой травмы. Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации», - добавила Татьяна Махницкая.

Обвиняемый заключен под стражу. В содеянном он признался.

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