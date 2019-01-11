11.01.2019 | 16:19

Стали известны подробности убийства жителя села Пушанино Белинского района Пензенской области, произошедшего в ночь с 5 на 6 января.

5 января в дом, где жила семья - 43-летний муж и 31-летняя жена, имеющие маленькую дочь, - пришла в гости еще одна пара с ребенком, чтобы отметить новогодние и рождественские праздники.

«Во время распития спиртных напитков между хозяевами-супругами возник скандал. После застолья гости остались у них ночевать и ушли в другую комнату.

Семейная драма получила свое развитие – конфликт продолжился. Хозяин дома стал обзывать свою жену и попытался ее ударить. Женщина разозлилась, взяла нож и нанесла своему мужу не менее 35 ножевых ранений», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Когда на шум из соседней комнаты вышли гости, хозяйка закричала: «Вызывайте скорую помощь!» Однако мужчина скончался на месте происшествия, и они позвонили в полицию.

На допросе сельчанка рассказала, что это не первый конфликт в их семье, причем инициатором конфликтов всегда был супруг.

«Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Женщина, ранее не привлекавшаяся к уголовной ответственности, помещена под домашний арест. Она призналась в содеянном», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.