Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|11 янв 2019|17:29
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  77.13  |  $  66.92

Криминал | Житель села Пушанино получил 35 ударов ножом за претензии к жене

11.01.2019|16:19
Печать

Стали известны подробности убийства жителя села Пушанино Белинского района Пензенской области, произошедшего в ночь с 5 на 6 января.

5 января в дом, где жила семья - 43-летний муж и 31-летняя жена, имеющие маленькую дочь, - пришла в гости еще одна пара с ребенком, чтобы отметить новогодние и рождественские праздники.

«Во время распития спиртных напитков между хозяевами-супругами возник скандал. После застолья гости остались у них ночевать и ушли в другую комнату.

Семейная драма получила свое развитие – конфликт продолжился. Хозяин дома стал обзывать свою жену и попытался ее ударить. Женщина разозлилась, взяла нож и нанесла своему мужу не менее 35 ножевых ранений», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Когда на шум из соседней комнаты вышли гости, хозяйка закричала: «Вызывайте скорую помощь!» Однако мужчина скончался на месте происшествия, и они позвонили в полицию.

На допросе сельчанка рассказала, что это не первый конфликт в их семье, причем инициатором конфликтов всегда был супруг.

«Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Женщина, ранее не привлекавшаяся к уголовной ответственности, помещена под домашний арест. Она призналась в содеянном», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Источник — фото: penza.sledcom.ru
0
0
0
0
 
Гость|11.01.2019 16:40|

6-8 лет вкрячат дурёхе.

Гость|11.01.2019 16:42|

Дочь оставила без отца, сама в тюрягу, дочь в приют ! Та легкой дорожкой на панель вскоре. Рассчитала всю семью.

Гость|11.01.2019 16:45|

Алкашей меньше станет. Браво.

Гость|11.01.2019 17:08|

Дети были там. Вот им клёвый квест в рождественские родители подарили...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 