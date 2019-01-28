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Криминал | Семейная драма в Индерке: отец зарезал дочь

28.01.2019|09:38
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В воскресенье, 27 января, в селе Индерка Сосновоборского района Пензенской области разыгралась кровавая семейная драма.

Информация об этом изначально появилась в соцсети «ВКонтакте». ИА «ПензаИнформ» подтвердили факт в пресс-службе регионального УМВД России.

Группа «Плохие новости» со ссылкой на жителя села сообщила, что мужчина во время конфликта зарезал дочь. При этом драку начала она сама, ударив отца вазой.

«Погибшая проживала в одном доме с родителями. По словам местных, женщина была лишена родительских прав, часто выпивала», - сообщают «Плохие новости».

Расследованием убийства занимается управление Следственного комитета РФ по Пензенской области.

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Гость|28.01.2019 09:54|

главное душевное спокойствие.

Гость|28.01.2019 09:55|

Ну и что и тебя вылечим.

Гость|28.01.2019 10:15|

Только на днях там рейд был. Вывели село из шаткого равновесия и теперь ожидается ряд громких преступлений в селе. Вот такая профилактика силовых структур.

Гость|28.01.2019 10:22|

В смысле вывели село из шаткого равновесия????Что за бред вы пишите?

Гость|28.01.2019 10:42|

Люди, обратитесь к Иисусу Христу. Попросите прощения за грехи. Так спасетесь от грядущего гнева.

Гость|28.01.2019 10:45|

Иисус не бог,а всего лишь посланник

Имя: Гость
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