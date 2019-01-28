28.01.2019 | 09:38

В воскресенье, 27 января, в селе Индерка Сосновоборского района Пензенской области разыгралась кровавая семейная драма.

Информация об этом изначально появилась в соцсети «ВКонтакте». ИА «ПензаИнформ» подтвердили факт в пресс-службе регионального УМВД России.

Группа «Плохие новости» со ссылкой на жителя села сообщила, что мужчина во время конфликта зарезал дочь. При этом драку начала она сама, ударив отца вазой.

«Погибшая проживала в одном доме с родителями. По словам местных, женщина была лишена родительских прав, часто выпивала», - сообщают «Плохие новости».

Расследованием убийства занимается управление Следственного комитета РФ по Пензенской области.