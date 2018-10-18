18.10.2018 | 08:09

Пензенская молодежь почтила память погибших при взрыве, произошедшем в керченском политехническом колледже в среду, 17 октября. Вечером на площади перед Домом молодежи состоялся траурный митинг.

«Сегодня для всей России день траура: в керченском политехническом колледже в результате взрыва погибли 18 человек. Они были такие же, как и вы: мечтали, учились, любили, дружили. И мы помним и скорбим о них. И главное - не допустить повторения этой трагедии. Будем едины перед лицом опасности», - обратился к собравшимся министр образования Александр Воронков. Его слова приводит пресс-служба минобра.

У Дома молодежи был создан мемориал. Почтить здесь память погибших можно будет в течение трех дней.

В среду, 17 октября, в политехническом колледже в Керчи произошли серия взрывов и стрельба. По данным на 18 октября, погибли 20 человек, 74 получили ранения. Тело подозреваемого в совершении преступления - 18-летнего учащегося четвертого курса техникума Владислава Рослякова - обнаружили в библиотеке на втором этаже. Предполагаемый преступник получил лицензию на ношение оружия в сентябре после достижения совершеннолетия.

Трагедия в Керчи стала поводом для обсуждения безопасности в учебных заведениях Пензы. Тему в этот же день подняли депутаты городской думы на заседании комиссии. Заместитель начальника УМВД России по г. Пензе Андрей Гаврюшин заверил народных избранников, что работа по обеспечению безопасности идет в постоянном режиме. Тем не менее губернатор Пензенской области Иван Белозерцев пообещал усилить меры антитеррористической безопасности.