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В стране и мире | Взрывы в Керчи передумали считать терактом

17.10.2018|15:59
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Следственный комитет России (СКР) переквалифицировал уголовное дело, возбужденное по факту взрывов в техникуме Керчи. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Статья «Теракт» (205 УК РФ) изменена на «Убийство двух и более лиц общеопасным способом» (ч.2 ст.105 УК РФ). «Исходя из картины преступления, следствие предварительно полагает, что этот молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство», — говорится в сообщении СКР.

Ведомство также сообщило, что тело подозреваемого в совершении теракта — 18-летнего ученика четвертого курса техникума Владислава Рослякова — обнаружили в библиотеке на втором этаже.

При этом в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) заявили, что Росляков мог быть не один и поиск возможных организаторов и исполнителей преступления продолжится.

Ранее источник «Ленты.ру» сообщал, что дело по факту произошедшего было возбуждено по трем статьям — «Теракт», «Незаконный оборот оружия» и «Убийство двух и более лиц общеопасным способом». Расследование передано в центральный аппарат СКР.

Днем 17 октября в техникуме в Керчи произошла серия взрывов и стрельба. НАК заявил о подрыве неустановленной бомбы. В город введены военные и бронетехника, власти республики объявили режим чрезвычайной ситуации. По последним официальным данным, погибли 18 человек, около 50 ранены.

Источник — lenta.ru
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Гость|17.10.2018 16:05|

Вон оно чо бывает это первый и не последний случай.

Гость|17.10.2018 16:09|

Зря передумали, удобный случай свалить всё на врагов.

Гость|17.10.2018 16:13|

Расстрелял боезапас и самоликвидировался.

Гость|17.10.2018 16:16|

По преступности мы Америку догнали и перегнали, осталось догнать по экономике и уровню жизни.

Гость|17.10.2018 16:20|

Гость писал(a):

Вон оно чо бывает это первый и не последний случай.
Самый настоящий несистемный терроризм.

Гость|17.10.2018 16:42|

Они нам ещё за Севастополь ответят .

Гость|17.10.2018 16:46|

Успокойтесь патрижопы это не украинцы. Это даже не теракт а всего лишь убийство.

Гость|17.10.2018 16:55|

Гость писал(a):

Расстрелял боезапас и самоликвидировался.
Быдло должно думать, что это просто обиженный мальчик, которого чморили, взял ружьё у папы и пришел в техникум расправиться с обидчиками. Но правда совсем иная. И её вряд ли раскроют.

Гость|17.10.2018 17:01|

Теракт, ФСБ - вещи довольно связанные.

Генштаб ВС РФ выдал справку: Россия – государство-террорист

В России криминал уже давно захватил власть. И ничего.

Большинство россиян поддерживает главаря шайки, которая захватила власть.

это в психиатрии называется шведским синдромом.

когда заложники выступают на стороне террориста их захвативши в залжники.

Гость|17.10.2018 17:04|

Гость писал(a):

Зря передумали, удобный случай свалить всё на врагов.
Если это был псих-одиночка, то всё правильно. Сила в правде.

Гость|17.10.2018 17:12|

Тише, Владислав вы в библиотеке ..

Гость|17.10.2018 17:12|

Глава Крыма, председатель республиканской антитеррористической комиссии Сергей Аксенов заявил, что при теракте в керченском техникуме погибли 18 человек. По словам Аксенова, более 40 человек ранены.

Гость|17.10.2018 17:18|

Аксёнов не доглядел за школярами, не интересовался чем дышит молодое поколение, какая атмосфера в сфере образования. Всё только бла–бла–бла, какой он супер руководитель .

Гость|17.10.2018 17:25|

это не первый случай в России. При чем тут Аксенов?

Гость|17.10.2018 17:33|

Кого то надо отдать на заклание, лучшего кандидата не найти

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Имя: Гость
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