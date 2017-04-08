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Общество | На антитеррористический митинг вышли более пяти тысяч пензенцев

08.04.2017|11:55
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В субботу, 8 апреля, в 10:00 на площади Ленина в Пензе состоялся митинг «Вместе против террора». Почтить память погибших в теракте, произошедшем в петербургском метро 3 апреля, пришли более пяти тысяч человек.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вместе с представителями законодательной и исполнительной власти, общественниками и горожанами принял участие в митинге.

«Акция ознаменовалась минутой молчания, которую предваряли 14 ударов колокола, символизирующих 14 загубленных жизней», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Выступавшие подчеркивали, что оправдания терроризму нет. При этом необходимо помнить тех, кто погиб, защищая Отечество от убийц.

Напомним: антитеррористические акции проходят во многих городах России.

3 апреля в вагоне поезда на перегоне станций «Технологический институт» и «Сенная площадь» произошел взрыв устройства, начиненного поражающими элементами. В результате погибли 14 человек, более 40 пострадавших находятся в больницах.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выразил соболезнования семьям погибших и вместе с представителями всех уровней власти принял участие в траурной акции у памятника героям блокадного Ленинграда. В храмах по погибшим при взрыве в Санкт-Петербурге отслужили панихиды.

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Гость|08.04.2017 12:04|

Вот и отлично. И теперь все дружно на субботник шагом марш.

Гость|08.04.2017 12:09|

В 10-50 уже фанбарьеры все погрузили и от сцены ничего не осталось.Какие блиц-митинги пошли

Гость|08.04.2017 12:17|

А на заднем плане памятник пензенским казнокрадам

Имя: Гость
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