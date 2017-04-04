04.04.2017 | 11:44

Во вторник, 4 апреля, в храмах Пензенской епархии отслужили панихиды по жертвам теракта, произошедшего в метро Санкт-Петербурга 3 апреля.

«Высокопреосвященнейший Серафим, митрополит Пензенский и Нижнеломовский, клирики и верующие Пензенской епархии выражают соболезнования семьям погибших», - сообщили в пресс-службе епархии.

Ранее слова соболезнования близким погибших также высказали губернатор области Иван Белозерцев и глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.

Желающие почтить память жертв теракта - зажечь свечи и принести цветы, могут сделать это у памятника героям блокадного Ленинграда, расположенного на Западной Поляне в Пензе.

Также 4 апреля у Дома молодежи в областном центре состоится траурное мероприятие, в рамках которого все неравнодушные граждане смогут почтить память погибших минутой молчания. Запланировано возложение цветов и запуск в небо шаров.

Напомним: в вагоне поезда на перегоне станций «Технологический институт» и «Сенная площадь» произошел взрыв неустановленного устройства, начиненного поражающими элементами. В результате погибли 14 человек, более 40 пострадавших находятся в больницах.