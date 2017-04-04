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Общество | В пензенских храмах отслужили панихиды по погибшим при взрыве в Петербурге

04.04.2017|11:44
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Во вторник, 4 апреля, в храмах Пензенской епархии отслужили панихиды по жертвам теракта, произошедшего в метро Санкт-Петербурга 3 апреля.

«Высокопреосвященнейший Серафим, митрополит Пензенский и Нижнеломовский, клирики и верующие Пензенской епархии выражают соболезнования семьям погибших», - сообщили в пресс-службе епархии.

Ранее слова соболезнования близким погибших также высказали губернатор области Иван Белозерцев и глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.

Желающие почтить память жертв теракта - зажечь свечи и принести цветы, могут сделать это у памятника героям блокадного Ленинграда, расположенного на Западной Поляне в Пензе.

Также 4 апреля у Дома молодежи в областном центре состоится траурное мероприятие, в рамках которого все неравнодушные граждане смогут почтить память погибших минутой молчания. Запланировано возложение цветов и запуск в небо шаров.

Напомним: в вагоне поезда на перегоне станций «Технологический институт» и «Сенная площадь» произошел взрыв неустановленного устройства, начиненного поражающими элементами. В результате погибли 14 человек, более 40 пострадавших находятся в больницах.

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Гость|04.04.2017 12:36|
-1

РПЦ только дай зацепку на лицемерные подвижки...

Гость|04.04.2017 12:41|

Господь с вами. Добрее надо быть. И это безо всякого сарказма.

Гость|04.04.2017 12:42|
-1

Где люди завыли, попы тут как тут были!

Гость|04.04.2017 13:04|

Гость писал(a):

Гость|04.04.2017 12:42|

Где люди завыли, попы тут как тут были!

Ранний Ключевский?

Гость|04.04.2017 13:10|
-1

Их хлебом ее корми,дай кого нить поотпевать.

Гость|04.04.2017 13:33|
-1

Вот так и живем припеваючи.

Гость|04.04.2017 13:40|

Какой авиакатастрофе? Хоть бы поменяли слово в шаблоне?

Гость|04.04.2017 13:42|
-1

Бестолочи

Гость|04.04.2017 13:49|
-1

penzainform.ru писал(a):

Высокопреосвященнейший Серафим
нефига себе регалии.

Я думал просто "пассажирзаднегосиденьямерседеса"

Гость|04.04.2017 13:50|
-1

penzainform.ru писал(a):

Желающие почтить память жертв теракта - зажечь свечи и принести цветы
свечи обязательно в храмике покупать?

Список рекомендованных свечей и мест их продажи будет?

Гость|04.04.2017 13:51|
-1

penzainform.ru писал(a):

и запуск в небо шаров.
чтобы порадовать божество на небесах?

А не по воли ли этого божества все происходит на Земле? И за такие теракты тоже на нем ответственность? Или спихнем на Сатану?

Гость|04.04.2017 13:54|

Говорят он Россиянин из Киргизии.

Гость|04.04.2017 13:58|
+1

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Гость|04.04.2017 12:42|

Где люди завыли, попы тут как тут были!

Ранний Ключевский?
Поздний Невзоров .

Гость|04.04.2017 13:59|
-1

Гость писал(a):

Их хлебом ее корми,дай кого нить поотпевать.
Хлебом не корми , но деньги за отпевание заплати .

Гость|04.04.2017 14:04|

penzainform.ru писал(a):

отслужили панихиды по жертвам теракта
А по Россиянину уроженцу Киргизии не забыли то же понихидкуь отслужить.

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Имя: Гость
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