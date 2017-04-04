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В стране и мире | Вероятным исполнителем взрыва в Петербурге назван уроженец Киргизии

04.04.2017|08:55
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Совершить взрыв в Петербургском метрополитене мог родившийся в Киргизии гражданин России. Как передает во вторник, 4 апреля, «Интерфакс», эту информацию подтвердили киргизские спецслужбы.

«Вероятно, исполнителем теракта в метро Санкт-Петербурга 3 апреля является уроженец Киргизии, а ныне гражданин России», — сообщил агентству официальный представитель Госкомитета национальной безопасности республики Рахат Сулайманов.

По его словам, сотрудники спецслужб Киргизии взаимодействуют с российскими коллегами по поводу случившегося в петербургской подземке.

Днем 3 апреля в метро Санкт-Петербурга на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» в вагоне поезда произошел взрыв. 11 человек погибли, более 50 пострадали. Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт», следствие рассматривает и другие версии случившегося. По одной из них, атаку мог совершить 23-летний выходец из Средней Азии.

Источник — lenta.ru
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Гость|04.04.2017 09:04|

Жалко людей и их родственников !

Гость|04.04.2017 09:09|

давайте давайте гражданство всем этим товарищам!!!!!!!!!!!!

Гость|04.04.2017 09:25|

Косвенная вина на Путине и Медведеве . Это они ежегодно запускают в Россию миллионы априори чужих нам людей - гастарбайтеров . Политика " открытых дверей " руководства страной " преступна !

Гость|04.04.2017 09:30|

Мог совершить. А мог и не совершить. Вероятность 50%.

Гость|04.04.2017 10:00|

вот и выбирайте их --ни производство ни экономика ни безопасность ,одна открытая спекуляция и самообеспечение . деньги в первую очередь только себе находят и не кричат за месяц как о 20-50 рублях и повышают в 2 раза .даже на памятник развалу деньги находят и не малые только нет тех денег для людей

Гость|04.04.2017 10:26|

Трамп ужесточил политику миграции и собирается строить высокую стену по всей границе с Мексикой . Наш же деятель продолжает гадить русскому народу .

Гость|04.04.2017 10:33|

Гость писал(a):

Это они ежегодно запускают в Россию миллионы априори чужих нам людей - гастарбайтеров .
именно эти гастеры обслуживают метро и прочее. им не надо ходить через рамки - по служебному входу войдут и впустят своих (даже и не умышленно). не понять это - невозможно. да спецслужбы и сами в курсе. почему остаётся всё по прежнему? так властям такие терракты выгодны - для проведения внутренней и внешней политики

Гость|04.04.2017 11:02|

А вы думаете,славянин этого не может сделать?

Или какой-нтбудь другой россиянин?

Без мигрантов вся Россия встанет,зарастет грязью,кто пойдет на непрестижную низкооплачиваеиу работу?

Наши алкаши?

К сожалению,от этого никто не застрахован.

Прокол ФСБ,с агентурой нужно поработать.

Гость|04.04.2017 11:21|

Гость писал(a):

Наши алкаши?
"Сам дурак"

Гость|04.04.2017 12:12|

Гость писал(a):

Без мигрантов вся Россия встанет,зарастет грязью,кто пойдет на непрестижную низкооплачиваеиу работу?
пока там трудоустройству было по трудовой книжке и действовали законы ТК - оплата была вполне себе нормальная и работал местный люд. если вам нравиться самого себя обманывать, то - народ то помнит про себя

Гость|04.04.2017 13:23|

Гость писал(a):

Трамп ужесточил политику миграции и собирается строить высокую стену по всей границе с Мексикой . Наш же деятель продолжает гадить русскому народу .
дебил у тебя есть кандидатуры, наверно Анальный

Гость|04.04.2017 13:40|

На Леонова, 19, с торца к вытрезвителю, в эти выходные с трудом выселили семью таджиков; мужик с двумя женами и двумя детьми. Торговали перекупленными продуктами около часового. Клопы от них расползлись по всему подъезду. Теперь встречайте их в другом месте.

Гость|04.04.2017 13:40|

Гость писал(a):

А вы думаете,славянин этого не может сделать?

Или какой-нтбудь другой россиянин?

Без мигрантов вся Россия встанет,зарастет грязью,кто пойдет на непрестижную низкооплачиваеиу работу?

эт какую же низкооплачиваемую? "ставка приезжего с патентом" за работу от 1000 в день .Время "дешёвой" рабочей силы давно прошло

Гость|04.04.2017 13:45|

penzainform.ru писал(a):

гражданин России
Кто же ему гражданство дал?

Гость|04.04.2017 13:48|

Россиянен

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