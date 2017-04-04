04.04.2017 | 08:55

Совершить взрыв в Петербургском метрополитене мог родившийся в Киргизии гражданин России. Как передает во вторник, 4 апреля, «Интерфакс», эту информацию подтвердили киргизские спецслужбы.

«Вероятно, исполнителем теракта в метро Санкт-Петербурга 3 апреля является уроженец Киргизии, а ныне гражданин России», — сообщил агентству официальный представитель Госкомитета национальной безопасности республики Рахат Сулайманов.

По его словам, сотрудники спецслужб Киргизии взаимодействуют с российскими коллегами по поводу случившегося в петербургской подземке.

Днем 3 апреля в метро Санкт-Петербурга на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» в вагоне поезда произошел взрыв. 11 человек погибли, более 50 пострадали. Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт», следствие рассматривает и другие версии случившегося. По одной из них, атаку мог совершить 23-летний выходец из Средней Азии.