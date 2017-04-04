04.04.2017 | 16:21

События, произошедшие в понедельник, 3 апреля, в петербургском метро, потрясли весь мир. Взрыв в вагоне поезда прогремел на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». Погибли люди, десятки пострадавших остаются в больницах.

Жители Пензы, как и все россияне, пытаются поддержать питерцев. Губернатор вместе с представителями всех уровней власти принял участие в траурной акции у памятника героям блокадного Ленинграда.

«Все неравнодушные могут прийти сюда, возложить цветы, зажечь свечу. Мы должны быть внимательны друг к другу, чувствовать поддержку каждого», - отметил мэр Пензы Виктор Кувайцев.

Накануне члены антитеррористической комиссии усилили контроль за работой транспортных предприятий Пензы и лифтового хозяйства. Управляющим компаниям и товариществам собственников жилья дано предписание внимательнее следить за происходящим в подъездах домов.