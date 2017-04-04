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Общество | Пензенцы почтили память погибших в петербургском метро

04.04.2017|16:21
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События, произошедшие в понедельник, 3 апреля, в петербургском метро, потрясли весь мир. Взрыв в вагоне поезда прогремел на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». Погибли люди, десятки пострадавших остаются в больницах.

Жители Пензы, как и все россияне, пытаются поддержать питерцев. Губернатор вместе с представителями всех уровней власти принял участие в траурной акции у памятника героям блокадного Ленинграда.

«Все неравнодушные могут прийти сюда, возложить цветы, зажечь свечу. Мы должны быть внимательны друг к другу, чувствовать поддержку каждого», - отметил мэр Пензы Виктор Кувайцев.

Накануне члены антитеррористической комиссии усилили контроль за работой транспортных предприятий Пензы и лифтового хозяйства. Управляющим компаниям и товариществам собственников жилья дано предписание внимательнее следить за происходящим в подъездах домов.

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Гость|04.04.2017 22:10|

penzainform.ru писал(a):

Накануне члены антитеррористической комиссии усилили контроль за работой транспортных предприятий Пензы и лифтового хозяйства. Управляющим компаниям и товариществам собственников жилья дано предписание внимательнее следить за происходящим в подъездах домов.
Спасение утопающих, дело...

Гость|04.04.2017 23:11|

Виктор, как вы предсказуемы.

Лицемерие ваш конек.

Почему вы были так счастливы перед похоронами ВКБ?

Имя: Гость
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