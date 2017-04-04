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Общество | И. Белозерцев выразил соболезнования семьям погибших в петербургском метро

04.04.2017|09:49
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Губернатор Иван Белозерцев выразил соболезнования семьям погибших в результате взрыва в Петербурге.

«Шок, боль, горечь утраты – чувства, которые испытывает каждый житель Пензенской области в связи со взрывами в петербургском метро. Глубокие соболезнования родным и близким погибших. Мы скорбим вместе с вами», - сообщил глава региона в своем микроблоге вечером 3 апреля.

Мэр Пензы Виктор Кувайцев также выразил сочувствие родным погибших, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.

Напомним: в понедельник, 3 апреля, в метро Санкт-Петербурга на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт - 2» в вагоне поезда произошел взрыв. 11 человек погибли, более 50 пострадали. Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт», следствие рассматривает и другие версии случившегося.

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Гость|04.04.2017 10:48|

А почему молчат:

Андрей Сакмаев, Сергей Седов, Борис Дрякин, Александр Трутнев, Василий Журавлев, Александр Пичугин, Виктор Воробьев, Алексей Савичев, Сергей Куличков, Александр Стрельников, Георгий Тюрин, Олег Шаляпин, Жиганши Туктаров и Юрий Зиновьев?

Гость|04.04.2017 10:51|

Саш, свистуй к себе на сайт и там задавай сам себе вопросы и пиши шизо-интервью, а потом героически выдавай эту писанину за мнение "Гражданского общества",

Гость|04.04.2017 10:55|

Послушайте,с депутатами пусть прокуратура разбирается,хотя я тоже возмущен их действиями в отношении деклараций!

Но зачем из примешивать в тому,выразили они соболезнования или нет?

От себя:присоединяюсь к словам Губернатора, глубокие соболезнования,дай бог родственникам силу ,чтобы пережить боль утраты,а раненым- выздороветь!

Гость|04.04.2017 11:00|

Уважительно, однако, слово "Губернатор" - с заглавной буквы, "бог" - с прописной...

Гость|04.04.2017 11:03|

Да, о депутатах и терактах-в прошлом году то ли тюрин то ли зиновьев запрещали мусорные корзины в торговых центрах в связи с опасностью закладок в них взрывных устройств, не пора ли запрет распространить и на огнетушители?

Гость|04.04.2017 12:13|

Гость|04.04.2017 10:48|

А почему молчат

А им не до этого, насижиные местечки жалко, растоваться так не охота

Гость|04.04.2017 12:15|

Гость писал(a):

мусорные корзины в торговых центрах
А со смертниками как быть, тоже бы надо запретить

Гость|04.04.2017 13:50|

Гость писал(a):

А почему молчат:

Андрей Сакмаев, Сергей Седов, Борис Дрякин, Александр Трутнев, Василий Журавлев, Александр Пичугин, Виктор Воробьев, Алексей Савичев, Сергей Куличков, Александр Стрельников, Георгий Тюрин, Олег Шаляпин, Жиганши Туктаров и Юрий Зиновьев

... им некогда, они декларацию заполняют за 2015 год

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