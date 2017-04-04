04.04.2017 | 09:49

Губернатор Иван Белозерцев выразил соболезнования семьям погибших в результате взрыва в Петербурге.

«Шок, боль, горечь утраты – чувства, которые испытывает каждый житель Пензенской области в связи со взрывами в петербургском метро. Глубокие соболезнования родным и близким погибших. Мы скорбим вместе с вами», - сообщил глава региона в своем микроблоге вечером 3 апреля.

Мэр Пензы Виктор Кувайцев также выразил сочувствие родным погибших, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.

Напомним: в понедельник, 3 апреля, в метро Санкт-Петербурга на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт - 2» в вагоне поезда произошел взрыв. 11 человек погибли, более 50 пострадали. Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт», следствие рассматривает и другие версии случившегося.