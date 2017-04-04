04.04.2017 | 11:01

В Пензе выбрано место, где горожане могут почтить память погибших в Санкт-Петербурге. Напомним: в понедельник, 3 апреля, в петербургском метро на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт - 2» в вагоне поезда произошел взрыв. 14 человек погибли, более 50 пострадали.

«Для того чтобы почтить память погибших, выразить солидарность с пострадавшими и поддержку родственникам, потерявшим близких, по поручению главы администрации города Виктора Кувайцева определено место, где можно зажечь свечи и принести цветы. Это памятник героям блокадного Ленинграда, расположенный на Западной Поляне», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Напомним: ранее соболезнования близким погибших выразили губернатор Иван Белозерцев и мэр Виктор Кувайцев.

«Шок, боль, горечь утраты – чувства, которые испытывает каждый житель Пензенской области в связи со взрывами в петербургском метро», - написал глава региона.

После случившегося решено усилить меры безопасности в общественном транспорте и пригородных поездах.