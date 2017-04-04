Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|4 апр 2017|15:49
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+6oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-6oC
+7oC
Завтра | Ясно |
  60.24  |  $  56.56
 

Общество | Почтить память погибших в Петербурге можно у памятника блокадникам

04.04.2017|11:01
Печать

В Пензе выбрано место, где горожане могут почтить память погибших в Санкт-Петербурге. Напомним: в понедельник, 3 апреля, в петербургском метро на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт - 2» в вагоне поезда произошел взрыв. 14 человек погибли, более 50 пострадали.

«Для того чтобы почтить память погибших, выразить солидарность с пострадавшими и поддержку родственникам, потерявшим близких, по поручению главы администрации города Виктора Кувайцева определено место, где можно зажечь свечи и принести цветы. Это памятник героям блокадного Ленинграда, расположенный на Западной Поляне», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Напомним: ранее соболезнования близким погибших выразили губернатор Иван Белозерцев и мэр Виктор Кувайцев.

«Шок, боль, горечь утраты – чувства, которые испытывает каждый житель Пензенской области в связи со взрывами в петербургском метро», - написал глава региона.

После случившегося решено усилить меры безопасности в общественном транспорте и пригородных поездах.

0
0
0
0
Гость|04.04.2017 11:49|

царство небесное погибшим,а раненым скорейшего выздоровления.

Гость|04.04.2017 12:33|

Блокадники... а современные бьыдло при чём? Блокадники ГЕРОИ, а это обычный современный биоршлак безбожный... Лицемерные какие то акции придумываете. Поколение уродов.

Гость|04.04.2017 12:35|

И ЭТО МОЙ УВЕРЕННОЕ МНЕНИЕ И НЕ СМЕТЬ ЗАИКАТЬСЯ В МОЮ СТОРОНУ!

Гость|04.04.2017 12:35|

Что в этом нетак

Гость|04.04.2017 12:39|

как только в стране проходят митинги,назревают новые,коррупционные скандалы,народ находится на взводе,то странным образом появляется теракт,ну ,чтоб отвлечь массу от раздумий и сплотить электорат,ну и заодно дать больше прав ментам.совпадение?....

Гость|04.04.2017 12:43|

Причем тут блокадники? Или опять нужно создать стадо ничего не понимающих баранов?

Гость|04.04.2017 12:45|

Шок, боль, горечь утраты? Я лично ничего такого не чувствую. Зачем говорить про каждого?

Гость|04.04.2017 12:50|

Вообще жизнь для многих стала и шок и боль..

Гость|04.04.2017 12:52|

Поддерживаю, памятник блокадникам Ленинграда это совсем другое с тем, что произошло вчера в Петрограде. И я так же шока и т.д не испытываю.А произносить дежурные фразы не приучен.

Гость|04.04.2017 13:26|

Опять этот ДЕБИЛ с ПАРАЗИТАМИ влез не по теме.

Царство небесное всем погибшим, как в блокадном Ленинграде, так и погибшем в теракте. А тих нелюдей живых брать не надо, а раз пошли они на такое, мочить в сортире...

Гость|04.04.2017 13:31|

ну началось...кровавый спектакль для рабов , типа 11 сентября и кучи других, теперь изжуют в зомбоящике.

Гость|04.04.2017 13:34|

Путин подмазывается к западу под педлогом объединения против общего врага, что бы его признавали за своего. А вы хоть захоебнитесь в собственной крови. Ему все равно.

Гость|04.04.2017 13:34|

чего же простых людей убивают, а не тех, под кого типа копают липовые террористы. сказочные герои - террористы, уже не интересны.... а вот кукловоды типа ротшильдов ДА!

Гость|04.04.2017 13:37|

Царство небесное всем погибшим

Гость|04.04.2017 14:10|

что-то как раша в 1991 году началась, так кругом террористы нарисовались. может у них центр управления в 1991 году образовался?

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!